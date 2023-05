La famosa modelo Luciana Salazar (42) causó conmoción durante las últimas horas, luego de anunciar una terrible noticia: el asesinato de su mejor amigo, Raúl Sotelo.

Salazar se mostró muy dolorida e indignada y lo comunicó con un fuerte posteo en las redes sociales.

"¡Mataron a mi mejor amigo. No lo puedo creer!", comenzó Luciana en el texto que publicó en su cuenta oficial de Twitter. Y siguió, sacada de furia por la desoladora noticia: "¡¡Hijos de remil puta!!".

"¡Ay Lu! Que horror. Te mando un beso enorme y te abrazo fuerte", le escribió Mariel Morán, reconocida productora y exlíder de Pasapalabra.

Por otro lado, la periodista Adriana Schettini le preguntó qué había pasado y Diego Poggi fue otro de los que le consultó a la famosa, luego de conocerse la noticia; "Lo lamento mucho Luli", expresó.

Por su parte, Salazar, no brindó más datos ni información sobre lo ocurrido. Tampoco respondió ante las diversas consultas que le llegaron en la red que tienen que ver con el tétrico episodio.

“No lo puedo creer. No lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos”, dijo Salazar en su cuenta de Instagram al comunicar la muerte de su mejor amigo.

Quién era Raúl Sotelo, el amigo de Luciana Salazar

Raúl Sotelo, el mejor amigo y confidente de Luciana Salazar que fue encontrado muerto en su departamento de Palermo, se destacaba como estilista y también era propietario de las barberías Bacan.

Esta cadena de establecimientos abrió sus puertas en el 2015 y había expandido su presencia en diferentes zonas como Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa del Parque, Pilar y Villa Crespo.

“Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida”, expuso la vedette, destrozada al confirmar la noticia de la muerte de su amigo. Luego sembró la intriga en sus seguidores al dar a entender que el hombre fue asesinado.