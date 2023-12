Line up por día del Lollapalooza 2024: ¿elegís un día o asistís a todos?

Hace apenas unos días se anunciaron las fechas oficiales de cada banda que formará parte del festival más esperado por los amantes de la música en vivo, el Lollapalooza 2024. Con destacadas presentaciones como Blink 182 y Arcade Fire, el 15 de marzo; SZA y Sam Smith, el 16, y Feid y Limp Bizkit el 17 de marzo, la grilla se completa con muy interesantes propuestas.

Durante tres días consecutivos, más de 100 artistas se presentarán en cinco escenarios distintos, y mientras esto ocurre, el festival también ofrecerá diversas expresiones artísticas, shows y actividades infantiles. Este evento, que se lleva a cabo una vez al año en nuestro país, brinda una oportunidad única a los fanáticos de disfrutar, en tan solo tres días, de tantos artistas como sea posible, en vivo y en un ambiente seguro y vibrante en nuestra capital.

El line up para cada día se compone de la siguiente manera:

15 de marzo:

BLINK-182, ARCADE FIRE, YSY A, THE OFFSPRING, DIPLO, CRISTIAN CASTRO, THE BLAZE, DOM DOLLA, GRUPO FRONTERA, MK, JADEN MARIANO, MELLINO, PECES RAROS, SAIKO, FLETCHER, JERE KLEIN, JULIANA GATTAS, WINONA RIDERS, NSQK, EVLAY, JAZE, PACIFICA, ONEY1, PAULA PRIETO, EL CULTO CASERO, MUJER CEBRA, JUANA ROZAS, DANIELA MILAGROS, FIAH MIAU.

16 de marzo:

SZA, SAM SMITH, PHOENIX, MIRANDA!, JUNGLE, ABOVE & BEYOND, DOVE CAMERON, TIMMY TRUMPET, OMAR APOLLO, KENIA OS, ROBLEIS, LATIN MAFIA, LOUD LUXURY, THE DRIVER ERA, BM, NOTHING BUT THIEVES, KOINO YOKAN, MECHAYRXMEO, SANTI MUK, FRANZIZCA, CHICO BLANCO LIVE, BLAIR, LUCA BOCCI, SANTI CELLI, LIA KALI, UN VERANO, ILL QUENTIN, MAR MARZO, BABEBLADE, JOELLE.

17 de marzo:

FEID, LIMP BIZKIT, HOZIER, THIRTY SECONDS TO MARS, MEDUZA, RINA SAWAYAMA, ZHU, KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, BANDALOS CHINOS, BHAVI, PIERCE THE VEIL, FMK, DAYGLOW, LEÓN LARREGUI, DOMBRESKY, EL ZAR, OVERMONO, MESITA, XIMENA SARIÑANA, GALE ALEJO ISAKK, AKRIILA, FERMIN, ANITA B QUEEN, NENAGENIX, ABRIL OLIVERA, JOVEN BREAKFAST, CANALS, MAT ALBA, FIN DEL MUNDO, TRUCHA.

Precios

Las entradas pueden comprarse en la página All Acces. El pase para los tres días en preventa continúa manteniendo su precio de 120 mil pesos, mientras que el pase por tres días lounge tiene un costo de 270 mil pesos. El precio por día se mantiene indistinto para cualquier fecha individual, la preventa cierra en 50 mil, mientras que el pase lounge se encuentra a 145 mil. Ojo, te recomendamos que tengas un perfil creado, ya que hay un tiempo limitado para realizar la compra. ¿Ya sabes a qué días vas a ir?

¿Qué más encontrarás en el #Lolla2024?

Ya sea que elijas uno, dos o tres días, vas a estar completamente acompañado/acompañada en todos los sentidos. No se trata únicamente de shows en vivo; como mencionamos anteriormente, las actividades son variadas y aptas para todas las edades y gustos. Además, habrá cinco patios de comida con más de 100 opciones culinarias de todo el mundo.

Pero eso no es todo. También te vas a encontrar con un espacio donde conectar con la naturaleza. El Espacio Verde te invita a reflexionar y ser parte del mensaje de #Lolla para promover un estilo de vida saludable y sostenible. Podrás participar en meditaciones guiadas, sesiones de yoga, disfrutar de masajes y asistir a charlas sobre temas importantes y transformadores como alimentación, bienestar físico y emocional, y formas de contribuir al cuidado del medio ambiente, entre otros.