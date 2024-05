Lenny Kravitz será el plato grande en Londres y cantará en la final de la Champions League

Luego de varias semanas, donde hubo varios rumores, sin mucha certeza, al respecto de quién será el artista que cantará en la final de la Champions League, se dio a conocer en las últimas horas que Lenny Kravitz (59) será el elegido para recibir a los futuros campeones de Europa.

El gran evento ocurrirá el próximo 1 de junio en el Estadio de Wembley de Londres y el multiinstrumentista será el plato fuerte del show deportivo, que paralizará a una parte del planeta. “Será un evento tan emocionante antes de una final que significa mucho para todos. Es una excusa perfecta para reunirnos y disfrutar de un poco de música”, contó el músico.

Kravitz es una de las máximas figuras de la música, con una carrera que abarca tres décadas en las que lanzó 11 álbumes y vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo.

La canción más escuchada del músico es Are You Gonna Go My Way. El tema en YouTube tiene más de 67 millones de visualizaciones y posee más 441 mil interacciones. Fue lanzado en 1993 como parte del álbum del mismo nombre y ha recibido una amplia difusión en radios, plataformas de streaming y conciertos en vivo.

Según los especialistas de música, el rasgo distintivo de Are You Gonna Go My Way es su riff de guitarra y su energía rockera han contribuido a su popularidad duradera.

Agenda de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz presentará su último disco llamado Blue Electric Light en su gira europea. El tour comenzará el 23 de junio en Alemania y terminará el 16 de agosto en Montecarlo, que pertenece al principado de Mónaco.