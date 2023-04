Las increíbles fotos del 15 de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

Por su parte reveló que cambió de idea y de vestuario muchas veces, ya que no se ponía de acuerdo: “hace un montón que viene preparando esta fiesta, tiene tres cambios, yo tengo uno solo y no lo puedo creer”, señaló entre risas, mientras su hija mostraba uno de los looks, un vestido corto de lentejuelas y botas negras.

“Estuve en cada detalle, es agotador. Ella es muy grandota, muy alta, con tacos me lleva una cabeza. Es super morena, no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores, con el calzado. El vestido principal es soñado y el último es más relajado porque va por zapatillas”, concluyó la diputada emocionada de la felicidad..