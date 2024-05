La nueva pareja de la China Suárez habló sobre cómo marcha la relación

En la alfombra roja de los Premios Gardel 2024, dio testimonio Lauty Gram (22), la nueva pareja de la China Suárez (32). El joven habló de la intimidad de su relación con la reconocida actriz y modelo.

Lauty asistió a la gala en el Movistar Arena y le preguntaron en la rueda de prensa sobre su relación. Él, sin tenerle miedo a los micrófonos, tomó la iniciativa y respondió. "Estamos muy bien, la quiero mucho, es una gran persona, me re aconseja porque es una persona increíble", declaró.

También, reveló detalles de la intimidad de la relación. "Nos pasamos hablando de música, de una banda de cosas. Es una re buena madre y una persona muy buena la verdad con un corazón muy lindo", afirmó.

Lauty y la China llevan juntos varios meses. La relación marcha de la mejor manera tras la foto que subió a las redes la actriz, donde estaba con Marcos Ginocchio (24) durmiendo. Esto generó un gran revuelo y se especuló con la separación de ambos cantantes. Sin embargo, Suárez aclaró que son amigos y destrozó todos aquellos rumores maliciosos.

Al músico no le preguntaron sobre este tema, pero fue consultado acerca de la relación que tiene él con la prensa. "Cuando vienen con la mala onda no me gusta, pero yo siempre estoy con la mejor", cerró.