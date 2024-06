La madre de Duki emocionó a su hijo con una pregunta íntima: "Ya sé, la respuesta"

Mauro Lombardo (27) más conocido como Duki está pasando por su mejor momento a nivel artístico porque se convirtió en el primer argentino en agotar más de 65 mil localidades en el estadio Bernabeú de Madrid. El rapero se presentará este sábado, pero en medio de la previa, la madre lo desencajó con una pregunta en plena conferencia de prensa.

El argentino agotó las localidades en España.

Su madre, Sandra Viviana Quiroga, se vistió de periodista y agarró el micrófono para preguntarle a Duki sobre que lo distingue de los otros artistas. "Yo ya sé, yo tengo la respuesta", dijo su mamá.

"Me gustaría saber si vos, a esta altura de tu carrera, te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá", cerró.

Al escuchar a Sandra, el rapero se emocionó y aclaró que "para los que no la conocen", ella es "mi mamá", luego presentó a su papá que estaba presente en la conferencia.

"Yo creo que lo hablamos muchas veces y creo que un poco lo que me trajo acá es mi gente también y mi relación con mi público. Lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo", respondió y le reprochó que no le tendría que haber preguntado debido a que lo iba a hacer llorar.

Finalmente, en medio de esa emoción, el cantante le agradeció a su público gracias a que su presente se los debe a ellos. "Yo no sé si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo y gracias a mi gente, a mi público, que siempre me tratan así", sostuvo.

"Y siento que un poco es eso también, que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí porque me acompañan desde que arranqué y yo de verdad siento que sin ellos no sería nada y siento que es mutuo", cerró.