La hermana de Thiago, compartió su video para entrar Gran Hermano 2023

Marcos Ginocchio fue el flamante ganador de la edición 2022 de Gran Hermano. El programa que logró ser un éxito total cosechó números inimaginados de raiting superando, en ocasiones, los 20 puntos.

Antes de que finalice, en la última noche de los finalistas Santiago del Moro abrió una valija que había dejado Alfa y comunicó oficialmente que se abría el casting para aquellos que deseen estar en el ciclo 2023 que comenzaría en septiembre.

De esta manera, se conoció que desde todo el país, la producción recibió miles de formularios y uno llamó la atención porque era de alguien conocido. Se trata de Camila, la hermana de Thiago, quien contó a través de su cuenta de Instagram que quería ser parte del programa.

"Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino... Me gustaría entrar a la casa de GH por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra... Quiero mostrarme tal cual soy", señaló Camila.

En el mismo clip, Cami dejó bien en claro que nada le importa lo que dicen de ella. "No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere. Sinceramente, soy una carita bonita... Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia", señaló.

Después de que se viralizara el video, algunos usuarios en las redes sociales comenzaron a apoyarla y de esta manera, ya tiene algunos seguidores que podrían acompañarla si ingresa en el reality ¿Qué dirá la producción?