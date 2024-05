Juan Minujín reveló lo más insólito y loco que vivió al rodar `El Marginal`

Juan Minujín (49) estuvo en el programa de Perros de Calle y habló sobre la experiencia insólita que vivió juntos a varios extras cuando estaba rodando la serie del Marginal (2016). También, el actor hizo hincapié que grabar ese proyecto "fue una experiencia violenta, no por las escenas, sino por las locaciones".

La serie creada por Sebastián Ortega (50) y Adrián Caetano contaba la vida dentro de la prisión ficticia, llamada San Onofre, donde se entrelazan historias de violencia, corrupción, y luchas de poder. La decisión de rodar en el Centro Penitenciario de Caseros le permitió al proyecto generar una atmósfera realista y cruda que fue muy destacada tanto por el público como por la crítica especializada.

Esta cárcel fue cerrada en 2001 y se ubica en provincia de Buenos Aires. Su estructura abandonada de la prisión, con sus largos pasillos y celdas deterioradas, fue el escenario ideal para recrear la ficticia prisión de San Onofre. La atmosfera tenebrosa fue destaca por Juan Minujín y destacó que tenía una "carga especial".

"Era en la vieja cárcel de Caseros, que ya estaba abandonada hace un montón. Igual tiene una carga, hubo gente, y cada vez que entras a los calabozos, y tiene una energía", comentó.

Por otra parte, el protagonista de la cinta enumeró cosas que hacían muy auténtica la relación actoral y la atmosfera especial para grabar El Marginal. Una de ellas fue la decisión de elegir una cárcel para grabar. La otra fue que utilizó muchos extras, que no eran actores profesionales.

"A veces en el Marginal teníamos muchos extras que no eran actores y venía la producción para decirles ´tenés que pegarle ahí´, y te pegaban de verdad. La ligabas más porque no estaban especializados para hacer esas tareas", contó entre risas.

"Hay unas de las escenas que estaba dirigiendo Luis Ortega. Entran en una ducha, y son como 5. Hacen una emboscada y lo cagan a palo. Esos pibes no eran actores, sino extras. Además, Luis es como que no les decían ´ che tengan cuidado´ y me molieron a patadas. Todo mal", cerró.