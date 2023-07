Jennifer López cumple años y te contamos 5 datos desconocidos de la diva del Bronx

La cantante y actriz Jennifer López es una de las celebridades más famosas y exitosas del mundo. Su carrera abarca más de tres décadas, en las que ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes ámbitos del espectáculo. Con motivo de su cumpleaños número 54, te presentamos cinco datos curiosos que quizás no sabías sobre la diva del Bronx.

Su nombre real es Jennifer Lynn López Rodríguez

Aunque todos la conocemos como Jennifer López o JLo, su nombre completo es Jennifer Lynn López Rodríguez. Nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, Nueva York, hija de padres puertorriqueños. Su padre, David López, era técnico informático y su madre, Guadalupe Rodríguez, maestra de jardín de infantes. Tiene dos hermanas, Leslie y Lynda, que también se dedican al mundo del entretenimiento.

Fue la primera actriz latina en ganar más de un millón de dólares por una película

Jennifer López hizo historia en Hollywood al convertirse en la primera actriz latina en cobrar más de un millón de dólares por una película. Fue en 1998, cuando protagonizó el filme Selena, basado en la vida de la cantante tejana asesinada en 1995. Por su interpretación, recibió una nominación al Globo de Oro y el reconocimiento de la crítica y el público. Desde entonces, ha participado en más de 30 películas, entre las que destacan Anaconda, The Wedding Planner, Maid in Manhattan, Hustlers y Marry Me.

Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

En el 2013, Jennifer López recibió uno de los mayores honores que puede tener una celebridad: una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La suya es la número 2.500 y está ubicada en el 6.200 de Hollywood Boulevard. En la ceremonia, estuvo acompañada por su familia, sus amigos y sus colegas, como Pitbull, Jane Fonda y Keenen Ivory Wayans. La artista agradeció el apoyo de sus fans y dijo que era un sueño hecho realidad.

Ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo

Además de ser una exitosa actriz, Jennifer López es una de las cantantes más populares y reconocidas del planeta. Su carrera musical comenzó en 1999, con el lanzamiento de su álbum debut On the 6, que incluía éxitos como If You Had My Love y Waiting for Tonight. Desde entonces, ha publicado otros nueve discos de estudio, con canciones como Love Don't Cost a Thing, Jenny from the Block, On the Floor y Ain't Your Mama. Ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, como el Billboard Icon Award, el MTV Video Vanguard Award y el People's Choice Icon Award.

Es madre de dos hijos gemelos

Jennifer López es madre de dos gemelos, Emme Maribel y Maximilian David, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony (54). Los niños nacieron el 22 de febrero de 2008 y desde entonces han sido el centro de la vida de la artista. A pesar de su fama y su agenda ocupada, Jennifer siempre se ha mostrado como una madre dedicada y cariñosa, que comparte momentos especiales con sus hijos en sus redes sociales. Los gemelos han heredado el talento de sus padres y han participado en algunos proyectos junto a ellos, como el libro infantil Lord Help Me, escrito por Emme y el espectáculo del Super Bowl 2020 protagonizado por Jennifer.

5 películas de J-Lo para festejar su cumpleaños

La artista, que ha demostrado su talento en múltiples facetas, tiene una extensa filmografía que abarca desde comedias románticas hasta dramas y thrillers. En esta ocasión, te recomendamos cinco películas de Jennifer López que puedes disfrutar en las plataformas de streaming.

Una mujer poderosa: Hustlers (2019)

En esta película, basada en hechos reales, Jennifer López interpreta a Ramona, la líder de un grupo de strippers que decide estafar a sus clientes adinerados, la mayoría de ellos corredores de bolsa. La cinta fue aclamada por la crítica y le valió a López una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de reparto. Además, la artista realizó una impresionante escena de pole dance, que dejó a todos boquiabiertos. Puedes ver Hustlers en Amazon Prime Video.

Una mujer divertida: Plan B (2010)

En esta comedia romántica, Jennifer López da vida a Zoe, una mujer soltera que decide recurrir a la inseminación artificial para cumplir su sueño de ser madre. Sin embargo, el mismo día que se somete al procedimiento, conoce a Stan (Alex O'Loughlin), un hombre con el que empieza una relación. Zoe tendrá que lidiar con los cambios de su embarazo y las dudas de su novio, mientras intenta encontrar el equilibrio entre el amor y la maternidad. Plan B está disponible en Netflix.

Una mujer enamorada: Sucedió en Manhattan (2002)

En esta entrañable comedia romántica, Jennifer López interpreta a Marisa Ventura, una empleada de limpieza de un lujoso hotel de Nueva York que se hace pasar por una huésped para conquistar a Christopher Marshall (Ralph Fiennes), un candidato al senado. Sin embargo, su mentira se complicará cuando él se enamore de ella y quiera conocer su verdadera identidad. La película es un homenaje al cuento de hadas moderno y se puede disfrutar en Disney+.

Una mujer talentosa: Selena (1997)

En esta biografía musical, Jennifer López se pone en la piel de Selena Quintanilla, la reina del tex-mex que fue asesinada por la presidenta de su club de fans cuando tenía solo 23 años. La cinta narra la vida y la carrera de la cantante, desde sus inicios en el grupo familiar hasta su consagración como una estrella internacional. La actuación de López fue elogiada por la crítica y el público, y le abrió las puertas de Hollywood. Selena está disponible en Netflix.

Una mujer valiente: Mother (2023)

La última película que te recomendamos es Mother, un drama dirigido por Niki Caro que se estrenó en Netflix. Jennifer López interpreta a Lila Rodríguez, una madre soltera que decide adoptar a una niña maltratada por su padre biológico. La película explora los temas de la maternidad, el trauma y la redención, con una actuación emotiva y profunda de JLo. Mother marca el regreso de la actriz al cine independiente, después de haber participado en películas como U Turn o An Unfinished Life.