Jennifer Lawrence regresa al cine con una comedia subidísima de tono

Jennifer Lawrence (32) lleva años queriendo hacer una gran comedia. Siempre se ha mostrado divertida y vibrante en sus apariciones televisivas y, aunque ha aportado humor y desparpajo a muchos de sus papeles para el director David O. Russell, eso cambia con Hazme el favor, una comedia clásica, picante y sexual que estaba hecha a medida para la ganadora del Oscar.

“Siempre he querido hacer una comedia. Y he leído muchos guiones”, dijo Lawrence a The Associated Press durante una entrevista sobre la esperada temporada de cine de verano (boreal). “Simplemente, no leí nada que fuera lo suficientemente divertido”, explicó.

Hazme el favor, que se estrena mañana en los cines de todo el país, se inspira en un anuncio real de Craigslist (un popular sitio web de anuncios clasificados) publicado por unos padres que buscaban una mujer que “saliera” con su hijo para sacarlo de su caparazón antes de que fuera a la universidad. Hay debates sobre hasta qué punto era real el “anuncio real”, pero pensar en la mujer que podría responder a un anuncio así era una premisa lo bastante divertida como para llamar la atención de varios productores y del guionista y director Gene Stupnitsky.

La actriz y el director se conocieron hace más de una década, a través de un amigo común, precisamente en Medieval Times (un evento muy conocido en Estados Unidos que tiene juegos de estilo medieval). Lawrence, recordaba, iba disfrazada de mago. Y pronto se hicieron amigos de verdad. Incluso le presentó a su marido. “Le debía una”, dijo Lawrence. “Por eso hice esta película”, añadió. Stupnitsky, sentado junto a la actriz, agregó: “Probablemente, haya algo de verdad en eso”.

Con Lawrence como protagonista y productora, la película se convirtió en una mercancía caliente, con servicios de streaming y estudios compitiendo por los derechos para hacerla. Al final, se decantaron por Sony Pictures y por un estreno tradicional en cines.

Hazme el favor también es el primer gran estreno en cines de Lawrence en algunos años, desde la película de X-Men de 2019 Dark Phoenix. Sus películas más recientes han sido principalmente estrenos en streaming, como Don't Look Up, de Netflix, y Causeway, de Apple, que también produjo. “Creo que con esta comedia el público realmente recordará por qué la aman a ella”, concluyó el director.

A los 32 años, Jennifer Lawrence está considerada la actriz joven más talentosa de Estados Unidos. Sus películas han recaudado más de seis mil millones de dólares en todo el mundo, principalmente gracias a la saga de X-Men (2011-2019) y Los juegos del hambre (2012-2015). Sus trabajos con el cineasta David O. Russell le valieron muchos premios: con El lado luminoso de la vida (2012) ganó el Oscar a la mejor actriz protagónica, y con Escándalo americano (2013) se llevó un premio Bafta. Lawrence también recibió premios Globo de Oro por ambas películas y por su interpretación de la empresaria Joy Mangano en el film biográfico Joy (2015).