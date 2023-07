¡Imperdible! Se conoció el tráiler de 'Wonka', uno de los estrenos del año

Charlie es un niño pobre que sueña con conocer la fábrica de chocolate de Willy Wonka, un misterioso y excéntrico chocolatero. Un día, encuentra un billete dorado que le permite entrar a la fábrica junto a otros cuatro niños y sus acompañantes. Allí, descubrirá las maravillas y los peligros que esconde el mundo de Wonka.

Así se presentó el mundo de Willy Wonka por primera vez en una novela infantil escrita por el inglés Roald Dahl y publicada en 1964, libro que fue llevado al cine en 1971 que contó con el protagónico de Gene Wilder. En el 2005, Tim Burton (64) y Johnny Depp (60) la reconvirtieron la historia en una película de culto y se espera que a fines de este 2023 la magia vuelva a suceder.

Precuela de Willy Wonka

Timothee Chalamet (27) se transforma en el mítico chocolatero Willy Wonka en la nueva película que explora sus orígenes, una precuela de Charlie y la Fábrica de Chocolate y el tráiler oficial hace que la película prometa ser uno de los estrenos más esperados del año.

La cinta, dirigida por Paul King, el mismo de las exitosas Paddington y Paddington 2, se enfoca en la juventud de Wonka antes de que se convirtiera en el dueño de la fantástica fábrica de chocolate que visitan Charlie y los otros niños en el libro de 1964. ¿Cómo fue su vida antes de crear sus famosos dulces? ¿Qué lo inspiró a inventarlos? ¿Qué aventuras vivió en su camino al éxito? Estas son algunas de las preguntas que intentará responder Wonka.

Para interpretar al joven Wonka, el elegido fue Timothee Chalamet, uno de los actores más populares y talentosos de su generación. El protagonista de Call me by your name y Dune tendrá que demostrar sus habilidades para el canto y el baile, ya que la película incluirá siete números musicales. Por este desafío, Chalamet cobró un sueldo de 9 millones de dólares, según informó la revista Variety.

Antecedentes de Timothee Chalamet

No es la primera vez que el actor muestra su faceta musical en el cine. En el 2019, participó en Un día lluvioso en Nueva York, la comedia romántica de Woody Allen, donde cantó y tocó el piano. Además, próximamente lo veremos encarnar a Bob Dylan en A Complete Unknown, la película biográfica del legendario cantautor que aún no tiene fecha de rodaje.

La película tiene previsto su estreno para el 17 de marzo del 2023. Mientras tanto, se puede disfrutar del tráiler y conocer más sobre la historia de uno de los personajes más queridos y misteriosos de la literatura infantil.