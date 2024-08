Gloria Carrá, a punto de desatar una tormenta legal contra su ex: "Reclama..."

Madura un escándalo que involucraría a dos artistas de la escena nacional. Gloria Carrá (53) y Luciano Cáceres (47), quienes tendrían un conflicto y podrían llegar a tribunales para llegar a un acuerdo.

La actriz necesita solucionar un problema económico con su exmarido, por una enorme deuda que mantiene con ella en concepto de cuota alimentaria de Amelia Cáceres Carrá, de 14 años. Pero además, Carrá le reclamaría a Cáceres parte de una propiedad y varios vehículos.

La primicia fue pública por el periodista Diego Esteves en A la tarde (América TV), quien detalló que la actriz "reclama una compensación económica", y remarcó que "ella dice tener derecho por ese bien, que es una quinta en José C. Paz, y además una serie de vehículos".

Además, resaltó: "Cáceres tiene un acuerdo con una empresa automotriz que le provee de un auto 0Km por año".

Sobre la cuestión de la manutención, el programa de Karina Mazzocco (54) detalló que la hija fruto del matrimonio está cumplir 15 años en octubre y que el juez "habría puesto una cuota alimentaria de $86.000 (mensuales)." "Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con $86.000. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos", expresó Esteves.

El pedido del representante legal de Carrá

El periodista durante la presentación del tema leyó un mensaje de Rodrigo Tripolone, quien es abogado de la actriz y con un expreso pedido de las partes involucradas.

"'Hablé con uno de sus productores, sé que ustedes están tocando el tema y Gloria me pidió expresamente que no se toque el tema'. No quieren que hablemos del tema, Luciano Cáceres tampoco, pero ellos, los protagonistas, lo han hecho público", señaló.

Finalmente, Esteves añadió: "A pesar de los $86.000 fijados por el juez, Cáceres le estaría depositando a su expareja $200.000 cada mes".