Freud's Last Session: Anthony Hopkins y su espectacular transformación como Freud

Anthony Hopkins (85), aclamado actor conocido por sus impresionantes interpretaciones, se sumerge en la mente de Sigmund Freud en Freud's Last Session. En esta película, Hopkins retrata a uno de los personajes más influyentes de la historia de la psicología en un momento crucial de su vida. La película explora la vida de Freud justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enfrenta a una mente igualmente brillante, la de C.S. Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia.

Un enfoque único en la vida de Sigmund Freud

A diferencia de las representaciones tradicionales de Sigmund Freud, Freud's Last Session no se centra en su ascenso al estrellato como padre del psicoanálisis. En cambio, nos presenta a un Freud más anciano, con una carrera consolidada y enfrentándose a un desafiante "adversario". Este enfoque único en la vida del psicoanalista nos muestra un Freud en el crepúsculo de su carrera, lidiando con un oponente que cuestiona sus creencias y teorías en un momento en que el mundo se precipita hacia una de las guerras más devastadoras de la historia.

La magistral transformación de Anthony Hopkins

Anthony Hopkins, un maestro de la actuación, se somete a una asombrosa transformación para interpretar a Sigmund Freud. En una película que también protagoniza al famoso escritor C.S. Lewis, Hopkins da vida al legendario psicoanalista con una profundidad y autenticidad impresionantes. Este papel agrega otro hito a la destacada carrera de Hopkins, que ha interpretado a personajes tan diversos como Hannibal Lecter, Richard Nixon y Alfred Hitchcock.

Explorando la vida y la obra de dos gigantes

Freud's Last Session no solo se adentra en la vida y la carrera de Sigmund Freud, sino que también arroja luz sobre el autor C.S. Lewis, conocido por su famosa serie de libros Las Crónicas de Narnia. Este encuentro entre dos mentes brillantes de su tiempo promete una narrativa rica y compleja que analiza no solo las teorías de Freud, sino también su humanidad y su lucha en un mundo al borde del caos.

Freud's Last Session promete ser una película desafiante y cautivadora que invita a los espectadores a adentrarse en la mente de Sigmund Freud y C.S. Lewis mientras debaten sobre la existencia de Dios, la psicología y el futuro incierto del mundo en medio de una de las guerras más brutales jamás vista. Con la actuación magistral de Anthony Hopkins y una narrativa envolvente, esta película promete una experiencia cinematográfica que dejará una profunda impresión en el público.

El primer trailer de la película nos lleva a un momento antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde Sigmund Freud tiene un encuentro con C.S. Lewis y los dos tienen una discusión filosófica en el estudio del psicoanalista, mientras la hija de Freud es testigo del evento.

Hopkins tiene una transformación extraordinaria como Freud, con la que promete dar otra gran interpretación para sumar a su larga lista de éxitos.

¿Cuándo se estrena Freud’s Last Session?

De acuerdo con el trailer de la película, Freud’s Last Session llegará a los cines para la Navidad de este año, así que la podremos ver a finales de diciembre.

¿De qué trata Freud’s Last Session?

La sinopsis de la película dice que: En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, dos de las mentes más grandes del siglo XX, C.S. Lewis y Sigmund Freud, convergen para su batalla personal sobre la existencia de Dios. Freud’s Last Session entrelaza las vidas de Freud y Lewis, pasadas, presentes y a través de la fantasía, saliendo de los confines del estudio de Freud en un viaje dinámico.

No es una película sobre el último paciente que Freud atendió, más bien explora ese momento en el que Freud y Lewis debatieron la existencia de dios, mientras se explora la relación del psicoanalista con su hija y la relación complicada que Lewis tenía con la madre de su mejor amigo, mientras se explora el pasado y presente de los dos personajes y los eventos que los llevaron hasta ese punto, donde cada uno tenía una postura distinta sobre dios y su papel en el mundo.

El reparto de Freud’s Last Session

Anthony Hopkins interpreta a Sigmund Freud, mientras que Matthew Goode, quien apareció en The Imitation Game, se convierte en C.S. Lewis.

La película cuenta también con Stephen Campbell Moore como JRR Tolkien, el autor de Lord of the Rings, y Liv Lisa Fries como Anna Freud, junto con actores como Jodi Balfour, Orla Brady, David Shields y Rhys Mannion como una versión más joven de Lewis.