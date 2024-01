Flor fue la nueva eliminada de GH: enojo y polémica de su salida

En una noche cargada de emociones, Florencia Cabrera se convirtió en la sexta eliminada de la casa de Gran Hermano, dejando una profunda huella en sus compañeros y en el público que la acompañó en su travesía televisiva por Telefe. Con un abrumador 56.8% de los votos a su favor, Flor superó a Agostina, quien obtuvo un 43.2% en la definición, consolidando así su despedida de la competencia.

La gala de eliminación estuvo marcada por un enérgico discurso de Santiago del Moro, quien instó a los participantes a ser más activos en el juego y no repetir estrategias del pasado. En sus propias palabras, el conductor expresó: "Vi a muchos quejándose. ¡Jueguen! Piensen por qué GH los llamó a cada uno de ustedes. Tienen 80 y pico de cámaras... Imaginen si están viendo el programa, ¿les gustaría ver lo que ven? La posibilidad que tienen hoy es oro. No se quejen al pedo. No es un spa, es Gran Hermano. Disfrútenlo, vívanlo... Es una experiencia única".

Furia, por su parte, no pudo contener su emoción al enterarse de la permanencia de Agostina y exclamó en la habitación de las chicas sobre la eliminación de Flor: "Falsa de mierd, que un grupo, que otro. Decidite, falsa". La reacción llamó la atención de los espectadores, añadiendo de esta forma un toque muy dramático.

La modelo curvy había sido acusada de "lleva y trae" por el grupo liderado por Furia y protagonizó varios enfrentamientos fuertes en la casa contra Agostina

Antes de abandonar la casa, Florencia compartió palabras de despedida con sus compañeros, pero llamó la atención la ausencia de saludos hacia Furia. Esto no pasó desapercibido, y la tensión entre ellas quedó patente. La relación conflictiva entre Florencia y Agostina también fue protagonista, reflejando una enemistad que llegó a su punto álgido durante la gala.

Con el 56,8% de los votos, Florencia quedó fuera del reality y se despidió de su gran amigo Joel, entre lágrimas. "Gracias. Rompela, amigo".

Fuerte enfrentamiento entre Florencia y Agostina:

El enfrentamiento entre Florencia Cabrera y Agostina Spinelli alcanzó su punto álgido durante la reciente gala de eliminación de Gran Hermano, revelando la clara enemistad que ha estado gestándose en la casa. La tensión entre ambas participantes, que se ha mantenido a lo largo de las últimas semanas, finalmente explotó en una confrontación cargada de emociones y declaraciones explosivas.

Agostina, visiblemente harta de ciertas situaciones, apuntó directamente a Florencia y expresó abiertamente su descontento. En un tono enérgico, la mujer policía descargó su frustración no solo contra su rival, sino también involucrando a otros compañeros en el conflicto. "Eso de poner un huevo en cada canasta a mí no me va [...] decía que le afectaba mucho la pelea ¿para qué te anotaste acá? te hubieses quedado afuera en tu casa", fueron las contundentes palabras de Agostina, dejando claro su malestar.

Con la salida de Cabrera, la dinámica en la casa de Gran Hermano cambiará, especialmente para Joel, quien ahora podrá jugar en solitario tras salir ileso de la placa. En cuanto a los concursantes restantes, tras las eliminaciones anteriores y el ingreso de Virginia, un total de 17 participantes continúan en la competencia, todos ansiosos por alcanzar el codiciado premio mayor de $50 millones.