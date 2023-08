Ferrari: así es el tráiler de lo nuevo de Adam Driver

Ferrari es la próxima película biográfica escrita y dirigida por Michael Mann (80) acerca de Enzo Ferrari, el fundador italiano de la marca de automóviles. El guión es una adaptación del libro de no ficción de 1911 Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine del periodista Brock Yates.

La realización de este largometraje lleva más de dos décadas, cuando el cineasta había explorado la idea. Sin embargo, se postergó hasta 2015, cuando retomaron las negociaciones con diferentes estudios y hasta llegaron a contratar a Christian Bale (49) y Hugh Jackman (54) para el papel principal, pero cambiaron los planes.

Tráiler de Ferrari de Michael Mann

“El ex piloto de carreras, Ferrari, está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada diez años antes. Su tormentoso matrimonio se encuentra en medio de una gran crisis, mientras lidian con la muerte de su hijo”, menciona su sinopsis.

Enzo Ferrari es interpretado por Adam Driver (39), quien tomó el rol en febrero del 2022, meses antes del rodaje. Su reparto se completa con Penélope Cruz (49), Shailene Woodley, Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O’Connell, Patrick Dempsey, Michele Savoia, Giuseppe Bonifati y Erik Haugen.

El estreno mundial de la película está programado para septiembre en el Festival de Cine de Venecia. Tras haberse puesto en venta su distribución, fue adquirida por NEON, quienes programaron su fecha de estreno: Ferrari se estrenará el 25 de diciembre de este año en Estados Unidos.