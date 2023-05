Fabiana Cantilo se enojó con la serie de Fito Páez: "Yo tenía una vida también"

Fabiana Cantilo se expresó, a través de sus redes sociales, sobre la serie que retrata la vida de Fito Páez, denominada "El amor después del amor". La cantante fue muy crítica, sobre todo por su presencia en la misma.

En sus historias de Instagram, Cantilo compartió dos videos con opiniones sobre la ficción. En la primera, que grabó este fin de semana, si bien no quiso decir demasiado, deslizó un cuestionamiento muy puntual. “Están todos esperando que hable de la serie, que habla por sí misma. Obviamente que la vi. Está muy bien hecha. Mezclaron todos los tiempos, hay un montón de cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, comentó.

Sin embargo, al otro día Cantilo hizo más comentarios, mucho más precisos, sobre situaciones que vivió. En las imágenes que hizo circular, no se la veía demasiado contenta sobre cómo la hicieron quedar a ella.

"Además de hacerle coros a Fito y coros a Luis (Alberto Spinetta), tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo, ensayaba, componía, tenía bandas y grababa discos”, remarcó.

La artista nacional también citó algunos trabajos en los que participó, muchos de los cuales fueron mostrados. Cantilo mencionó a un disco de Los Twist, habló de su álbum Detectives, producido por Charly García; y citó a Fabiana Cantilo y perros calientes, otro trabajo que hizo con el rosarino. “Casi nos matamos con Fito por ese”, recordó.

“Me ayudaron, sí, pero yo tenía talento. Digo, viste, porque es el punto de vista de Fito, pero ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también, ¿no?”, finiquitó.