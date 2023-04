Pepe Cibrián presenta su obra más autorreferencial

Hay personas que tienen vidas que merecen ser contadas y, en los últimos tiempos, las películas se han encargado en parte llevar esas vidas al cine; pero en el caso del actor, director y dramaturgo José Cibrián Campoy, no hay dudas de que su historia y la de su familia encaja mucho más sobre un escenario que en una pantalla.

Pepe con Pepe es el nuevo unipersonal de Cibrián, en el que el artista presenta una especie de autobiografía familiar. "Siempre las obras y sus personajes definen un poco al autor, pero ésta es mi obra más personal. Define a los que me formaron a través de siete generaciones de actores, porque desde los más adinerados, como fueron los padres de mi padre, hasta los más pobres, que fueron los padres de mi madre, todos fueron actores", detalló en una charla con Ciudadano News el referente del teatro argentino.

"Es un homenaje a mí, a mis padres y a mis ancestros", dijo Pepe Cibrián sobre la obra, que intenta "transmitirles a los jóvenes parte del pasado y de todos los que formaron la cultura de nuestro país".

Tal como la vida de su autor, Pepe con Pepe, "tiene drama, comedia, risa... Pero, principalmente, tiene que ver con la lucha del teatro y de todos los que lo hacen y viven como en una ola, en la que a veces suben y, a veces, caen, pero lo importante es mantenerse en el tiempo. Es un espectáculo cálido y divertido, que muestra lo bueno y lo malo; con canciones que pasaron antes y después de Drácula, el musical –su creación más popular– y que a veces la gente ni conoce", comentó el artista.

A la hora de hablar de lo que su obra le transmite al público, Pepe Cibrián enumeró: "Memoria, cosas insólitas y muchas historias que la gente desconoce y que me hicieron ser quien soy".

Pepe con Pepe estrenó "hace dos meses en un teatro alternativo de Buenos Aires, que se llama Timbre 4 y que nos ha dado muchas oportunidades a los actores y actrices". Ahora llegará a Mendoza con dos funciones: este miércoles 26, desde las 21, en el teatro Roma (en Hipólito Yrigoyen al 280 de San Rafael) y este jueves 27, desde las 21, en el teatro Plaza (en Colón al 27 de Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en Entrada Web.

El emblemático actor y director teatral se entusiasmó con su regreso a la provincia cuyana: "He ido a Mendoza muchas veces con mis obras y tiene una magia que no tiene Buenos Aires, porque se vive con otro reloj, a otro ritmo. Igual voy seguido a descansar a Villavicencio, no soy tanto de ir a bodegas". Esta vez, Pepe Cibrián viene con una agenda apretada, pero seguro se hace un ratito para dormir una siesta en la tierra del sol y del buen vino.