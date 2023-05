Libertad Aranguez muestra sus Poesías Traviesas en el ECA

La artista mendocina Libertad Aranguez realizará este viernes, desde las 19, el encuentro de Poesías Traviesas, que reúne a artistas trans y no binarios de Mendoza y otras partes de Argentina.

La cita será en el Espacio Contemporáneo de Arte, Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza) con entrada libre y gratuita.

Sobre Poesías Traviesas

Un refugio, la intimidad, el trabajo artístico y el activismo trans. Todo eso se recorre con potencia y ternura al mismo tiempo en la muestra de Libertad Aranguez Un monoambiente que mira al Este, que fue inaugurada el pasado 12 de mayo en el ECA, junto a Salón Travieso, una exposición colectiva integrada por Andrea Pasut, Lila Llunez, Olivo Andía, Diana Teira, Mabel Kogan, Feda Baeza y Alex Astorga; y las exposiciones Desarmada Amor, de Amira Yurie, y Flor Nocturna, de Jorgela Argañarás.

Como actividad complementaria a la muestra, se realizará el próximo viernes, a las 19, el encuentro abierto Poesías Traviesas, donde artistas y poetas trans y no binaries compartirán lecturas. También habrá micrófono abierto. Se suman en esta instancia Shoshanna, Josu Furio Bestia, Gul, Bianco, Kari, Úrsula y, como invitada especial, Feda Baeza, directora del Palais de Glace (Palacio Nacional de las Artes), quien también participa en el Salón Travieso.

Tanto el salón como la activación de poesías son iniciativas de Libertad y ella misma realizó la curaduría de dichas propuestas. “Yo no quería ser la única persona trans que exponía, entonces organicé un salón para visibilizar a las diversidades y ahí surgió el Salón Travieso. Además, yo venía trabajando con Poesías Traviesas, que son poetas que participaron en mis muestras. La idea es multiplicar las voces trans, porque yo no soy la única y no hacemos todxs lo mismo”, relata la artista.