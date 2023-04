Mientras sigue esperando el milagro, Las Pelotas gira por Argentina

Foto: Micaela Carbonari

Se cumplen 20 años del lanzamiento de Esperando el milagro, uno de los discos más icónicos del rock nacional y, probablemente, el más representativo de la rica historia musical de Las Pelotas.

Y para festejar este aniversario, la banda de Germán Daffunchio y compañía hará una gira titulada 20 años: Seguimos esperando el milagro, que comenzará oficialmente este viernes en la Ciudad de San Juan.

Pero extraoficialmente, Las Pelotas ya inauguró su gira este miércoles en un evento íntimo en la bodega Viña Las Perdices, en una tarde soleada y con la montaña mendocina de fondo en la que sonaron hits como Será, Si supieras, Personalmente y, obviamente, Esperando el milagro.

Antes, Gabriela Martínez, habló con Ciudadano News sobre el pasado y el presente del grupo. Primero, la bajista recalcó que es inusual para Las Pelotas tocar para tan poca gente, pero aseguró que fue algo que vivieron en los primeros años.

"Yo entré a la banda en el año 93 y hacíamos shows de pubs y recorríamos el país tocando en lugares muy chiquitos", y reconoció que "la bisagra fue con Esperando el milagro... Con Será en realidad, que empezó a sonar en las radios y nos transportó a los festivales. Antes éramos una banda independiente que no sonaba en las radios y que íbamos a tocar a ciudades donde cortábamos 250 tickets. No pagábamos ni los costos".

Foto: Micaela Carbonari

A la hora de desglosar los temas del álbum, la música analizó: "Ojo, hubo gente que lo tomó como que nos vendimos (cuando salió Será), pero en el disco también hay temas re oscuros. Y Será es una canción de amor, pero no es puntualmente de amor, es medio filosófica. Me acuerdo de buscar la letra para que no fuera una canción tan de amor, aunque se deja entrever".

Por otra parte, valoró: "En ese disco tenés Esperando el milagro, tenés Desaparecido, tenés Rey de los divinos. Tenés un montón de temas re intensos, re picantes". Además, habló en profundidad sobre la canción que le da nombre al disco: "Es una ironía. No podemos esperar un milagro que nos salve, después de la crisis del 2001 y con el país en llamas. El tema, como el nombre, es una ironía. Lo loco es que 20 años después siga tan vigente que podría haber sido compuesto ayer".

La también corista del grupo aclaró: "La gira se iba a llamar 20 años y seguimos esperando el milagro. No es que venimos a presentar el disco, el nombre habla más de la vigencia. Es una gira de toda nuestra discografía".

Para contextualizar el lanzamiento del álbum "bisagra" de Las Pelotas, Gabriela Martínez opinó: "Ese disco sale en el 2003, veníamos de todo lo que pasó en 2001, había un agite social intenso y las letras hablan un poco de eso".

En contraposición con el éxito del grupo, en 2004 sucedió un hecho que demonizó al rock nacional y perjudicó fuertemente el crecimiento del género: La tragedia de Cromañón. La bajista recordó esa época y reconoció que "hubo un gran problema con el semillero, porque en Buenos Aires y en gran parte del país cerraron los lugares chiquitos porque no cumplían con la salida de no sé qué y determinada cantidad de espacio por persona. Eso fue un agujero de bandas que se van formando en pubs. Por ahí aparecieron más solistas y otro tipo de movimiento. El rock era el demonio, nosotros tuvimos que suspender shows por requerimientos técnicos insólitos. Me acuerdo que una vez nos pedían un tanque de no sé cuántos litros de agua que no cabía ni en el techo del lugar, o sea, no se iban a bañar (risas). Era buscar excusas para no permitir hacer recitales de rock. Eso llevó un tiempo, y nosotros teníamos más o menos un nombre, imaginate otras bandas. Eso provocó un agujero generacional de bandas nuevas".

Foto: Micaela Carbonari

Sobre el show en el Bustelo

Las Pelotas tocará este sábado, desde las 21, en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 611 de Ciudad). Con respecto al lugar en el que harán su presentación, Gabriela Martínez declaró que "le encanta" porque "los lugares grandes no suelen sonar lindo y el Bustelo es un placer porque escuchás todo y entendés todo".

Las entradas tienen un valor general de $7.000 y se pueden conseguir a través de TuEntrada.