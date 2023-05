El entramado de la memoria: Cuando el teatro ayuda a superar un trauma

El teatro es cultura, es entretenimiento, es nostalgia., a veces puede ser un instrumento de lucha social... Y también puede ser un método para superar un trauma, a través de la Dramaturgia Post Trauma, un método en el que indagó Jorgelina Flores para "sanarse".

"A éste método yo lo empecé a trabajar con alumnos y pacientes de coach y de arte terapia, y fuimos encontrando una manera de apelar, resolver y construir estética y artísticamente una obra", contó la dramaturga, actriz y directora en una entrevista con Ciudadano News.

El resultado de este proceso creativo y psicológico fue El entramado de la memoria, un unipersonal que estrenará este jueves en el Teatro Tajamar (San Martín 1921 de Ciudad) y que "surge a través de una experiencia personal".

Del trauma a la creación artística

En marzo de este año, Jorgelina Flores estuvo en boca de la cultura mendocina por escribir el guion de Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza; la propuesta del Acto Central de la Vendimia 2023. Pero antes de eso, ya había empezado a trabajar en El entramado de la memoria. "Arranqué a mediados del año pasado, el nombre inicial fue La memoria de los vestidos, pero en el proceso creativo, la obra fue teniendo otras aristas, la fui procesando desde otros lados y el texto siempre tuvo una concepción desde la metáfora con la costura, entonces le cambié el nombre", recordó.

Con respecto a su unipersonal, la artista reveló: "Es un proceso personal, testimonial, que yo viví hace unos años a raíz del abuso que sufrió mi hija. Esta connotación, que es la columna vertebral de la obra y que involucra a mi hija, a mi hijo y a mi; hace que El entramado... sea un testimonio vivencial". Además, aclaró que creó la propuesta "bajo el consentimiento de mis hijos".

Sobre la obra

"Es un monólogo de una costurera, que en su taller de costura se interpela y empieza a narrar su vida como una fuente de testimonio policial", explicó Jorgelina Flores sobre su obra que, si bien tiene elementos ficticios, es muy personal. "No hay artista que no sublime su vida a través del arte, y siendo artista, siento que este proceso es para sublimar y curar lo acontecido. Esto es un homenaje a mi hijo y a mi hija, yo hablo como madre y como mujer, y eso me ubica a mi en una posición de víctima", dijo.

"Es un teatro alternativo, diferente", manifestó la creadora de la pieza teatral que será "Una posibilidad para interpelarse y reflexionar, porque te lleva a sumergirte en ciertas dudas, tiene un mensaje revelador y esperanzador, el público no va a salir mal de la función". "Al espectador no le va a quedar otra que involucrarse", opinó.

También explicó: "Hay un lenguaje poético y visual que va a acompañar en el contenido, porque esta costurera termina haciendo una ofrenda a todo el entramado de las mujeres".

A pesar de contar una historia que interpela directamente a las mujeres, según su creadora y protagonista, El entramado de la memoria es una historia que también conmocionará al público masculino. "Mi perfil de escritura tiene a la mujer como protagonista pero incluye al hombre. Mi interés no es que tenga un tinte feminista mi trabajo, aunque si me considero una mujer activa en la lucha por nuestros derechos", comentó. "Esto es sin género. El abuso o cualquier aberración la sufren tanto las niñas como los niños", añadió.

Guionista y protagonista... pero no directora

"En un principio estuve evaluando la posibilidad de dirigir y que interpretara la obra otra actriz, pero después decidí encarnarla yo a la protagonista y le compartí la propuesta a mi compañero de vida, Pablo (Serafini), que es director y me propuso, como una ofrenda de acompañamiento, esta oportunidad de dirigir el, y yo la tomé entendiendo que dentro de mi proceso terapéutico también tengo a personas que me han acompañado", dijo Jorgelina Flores.

"A mí me costó asimilar los textos y ahí fue clave la intervención de Pablo, y creo que no habría otra persona que lo haga, porque el sabe la fibra íntima del proceso creativo. El texto tiene intervenciones literarias de el, que han sido en algunos pasajes literarios del texto. También es un acompañamiento que guía desde afuera", destacó sobre la importancia en la puesta en escena de Serafini.

Será más que una obra teatral

El entramado de la memoria debuta en los escenarios este jueves, desde las 21.30, y las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb. Además, esta historia se transmitirá a través de distintas expresiones artísticas. "La muestra plástica, que es mía también, va a ser en junio, en la Sala Elina Alba, conjuntamente con más funciones. El rodaje y el libro se están cociendo en estos momentos y van a salir en los próximos meses", anunció Jorgelina.

Por último, con respecto al preestreno de esta semana, la escritora avisó que, después de la función, "va a tomar la palabra un psicólogo y el público va a poder expresarse, a mi me interesa ver como impacta en la sensibilidad, porque la obra no solo hablo de un abuso sexual sino también de los traumas, que son un choque tan brutal en la psiquis que hay que ver como salir de ese abismo. Ese es el desafío".