¡Escándalo viral!: fans de Pampita estallan contra Moritán

El político Roberto García Moritán se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado de corrupción y de engañar a su esposa, la famosa modelo Pampita, con una periodista política. La noticia, revelada por Yanina Latorre, ha generado una ola de indignación entre los seguidores de Pampita, quienes no tardaron en expresar su repudio en las redes sociales.

En su último posteo, donde hablaba sobre un grupo de emprendedores que buscan conectar el mundo de la salud con la tecnología, Moritán se encontró con una avalancha de comentarios negativos. "Te metiste con Pampita, te metiste con todas", "Pensé que eras un buen tipo. Desastre. Pampita es demasiada mujer para vos", y "La usaste a Pampita por un minuto de cámara, Pampita tiene una carrera hecha y limpia. Sola llegó donde está hoy. Chau Moritán, renunciá", fueron sólo algunos de los mensajes que recibió.

La revelación de Yanina Latorre

La situación de Moritán se complicó aún más cuando Yanina Latorre, durante su participación en el programa LAM (América), dio detalles sobre la infidelidad del político. "Como ella está casada no la voy a nombrar, pero cuando todo esto comenzó, el año pasado, ella estaba soltera. Cuando el año pasado Pampita se fue de viaje a filmar al sudeste asiático, Roberto fue invitado a un programa de Radio del Plata, donde conoció a la periodista, que era la conductora", explicó Latorre.

"Pampita"



Porque Yanina Latorre reveló que García Moritán se fue a Europa en 2023 con una periodista política que trabajaba en Radio del Plata: "Ella estaba soltera, ahora está casada y se dedica a la política". pic.twitter.com/W0rxP3di15 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 26, 2024

La panelista agregó que la periodista no dudó en divulgar su relación con Moritán: "Me acosté con el marido de Pampita", gritó a los cuatro vientos. "Hubo buena onda, se pasaron los teléfonos, se escribieron, empezaron a histeriquear y, aprovechando que Pampita estaba de viaje, él se la empomó. Él quedó encantado con la mina, parece que era muy fogosa", añadió Latorre. Por último, sostuvo que Moritán se justificó con su esposa asegurando que "lo dejaba mucho tiempo solo".

La reacción de los seguidores

Los seguidores de Pampita no tardaron en reaccionar. "Me caías re bien, pero desde que nos enteramos lo que pasa con Pampita ya no te vemos igual. El pueblo ama a Carolina y jamás vamos a querer que sufra. Ya tuvo bastante. Se merece ser feliz", fue uno de los comentarios que reflejan el sentir general de los fans.