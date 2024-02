Las míticas canciones que grabó Paul McCartney con su bajo perdido

Paul McCartney (81) es uno de los músicos más influyentes y exitosos de la historia, y parte de su legado se debe al bajo Hofner con forma de violín que compró en Hamburgo en 1961, cuando formaba parte de los Beatles. Con este instrumento, McCartney grabó algunas de las canciones más icónicas de la banda, como “Love Me Do”, “She Loves You” y “Twist and Shout”. Sin embargo, este bajo desapareció en 1972, cuando fue robado de una camioneta en Londres, y no fue recuperado hasta 2024, gracias a la labor de un grupo de fanáticos llamado The Lost Bass Project.

El bajo Hofner de McCartney se convirtió en un símbolo de los Beatles, ya que era el único que tocaba el zurdo en la formación original. Además, tenía un sonido distintivo y una estética elegante que lo hacía resaltar en el escenario. McCartney lo usó desde 1961 hasta 1963, cuando lo reemplazó por otro modelo similar, pero más nuevo. Sin embargo, conservó el bajo original y lo usó ocasionalmente en grabaciones y conciertos posteriores, como el famoso show en la azotea de Apple Corps en 1969.

El bajo fue robado en octubre de 1972, cuando McCartney lo había prestado a un amigo músico que lo guardó en la parte trasera de una camioneta en Notting Hill. El ladrón, que ignoraba el valor del instrumento, se lo vendió a un dueño de un pub cercano, que lo mantuvo oculto durante años. El bajo pasó de mano en mano dentro de la familia del dueño del pub, hasta que en 2024 fue devuelto a McCartney por una persona que lo tenía en su casa en Hastings, al sur de Inglaterra.

La devolución del bajo fue posible gracias a la campaña iniciada en 2018 por The Lost Bass Project, un grupo de fanáticos de los Beatles que se propuso encontrar el instrumento y devolvérselo a su dueño original. Los líderes del proyecto, los periodistas Scott y Naomi Jones, publicaron un artículo en el periódico The Sunday Telegraph en 2023, donde contaban la historia del bajo y pedían pistas para localizarlo. El artículo tuvo una gran repercusión y generó miles de mensajes y llamadas, entre las cuales estaba la clave para resolver el misterio.

McCartney expresó su agradecimiento al proyecto y a la persona que le devolvió el bajo, y dijo que estaba muy feliz de recuperar un objeto tan querido y significativo para él y para la historia de la música. El músico aseguró que el bajo estaba en buenas condiciones y que tenía intención de volver a usarlo en sus próximos proyectos.

El bajo Höfner que pertenecía a McCartney tiene una gran carga cultural e histórica ya que se utilizó para grabar los primeros álbumes de The Beatles. Nick Wass, uno de los impulsores de esta búsqueda llamada The Lost Bass Project aseguró este viernes: "Es el bajo que inició la Beatlemanía. Por eso es importante, es el que la puso en marcha".

Según indicó el grupo de búsqueda, el bajo fue robado de una furgoneta en la zona londinense de Notting Hill en octubre de 1972. "El bajo ha sido autentificado por Höfner y Paul está increíblemente agradecido a todos los implicados", aseguraron desde la página web de McCartney.

Nick Wass dio detalles sobre el estado del bajo y explicó que no se encontraba en grandes condiciones. El representante de la búsqueda dijo que estaba "algo dañado".