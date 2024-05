El vínculo familiar que comparten Marcelo Tinelli con el arquero de Temperley

Tras la derrota de River Plate por Copa Argentina con Temperley, el arquero del gasolero, Francisco Rago (35), fue el gran verdugo del equipo de Martín Demichelis (43) porque le atajó dos penales que le permitieron pasar a la próxima fase del torneo doméstico. Pero este logro no fue lo trascendente de las últimas horas sobre la vida del deportista, sino su vínculo familiar que comparte con el conductor de televisión, Marcelo Tinelli (64).

Rago en el 2019 fue arquero de Atlanta y en una entrevista con TyC Sports contó la historia de amor, que tuvo su mamá con Marcelo Tinelli. Ambos oriundos de la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, fueron novios cuando eran jóvenes. “Es de Bolívar. Fue la primera novia de Tinelli. Son amigos, a veces se mandan mensajes”, lanzó el futbolista.

“Estuvieron de novios como cinco años”, agregó, haciendo referencia que la relación sucedió cuando Tinelli trabajaba en el programa de Juan Alberto Badía. Rápidamente, el arquero bromeó junto al cronista sobre la posibilidad de que sea su padre y que ese vínculo le podría servir para vestir, en un futuro, la camiseta de San Lorenzo.

La declaración de Rago tras atajarle dos penales a River Plate

Con sus 35 años y sus dos manos, le amargó la noche al equipo dirigido por Demichelis, ya que le atajó dos penales y los dejó afuera de la Copa Argentina. “Lo digo con toda la humildad del mundo, les había dicho a mis compañeros que había soñado, que íbamos a penales e iba a atajar dos. Se los prometí y a más de uno se lo podés preguntar”, confesó.

En medio de la emoción, el arquero recordó a sus seres queridos y manifestó que su "fuerza me la da mi familia, que está ahí siempre". "No solo acá, los que están en Bolívar, en Mar del Plata y mucha gente que me ha mandado su apoyo. Esto es para ellos. Me vinieron a visitar de lejos, en auto, hicieron un esfuerzo enorme”, cerró.