El preocupante mensaje de Alejandro Sanz: “Estoy triste y cansado”

Alejandro Sanz fue noticia en los últimos días luego de publicar un triste mensaje a través de sus redes sociales confesando que está pasando un momento difícil.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", comenzó contando el cantante español en Twitter.

Luego, reconoció su lucha: "Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente".

Esto lo hizo para que la gente sepa que las redes sociales pueden vender un estilo de vida que no existe y por lo general, muestran siempre todo lo lindo qué pasa, evitando mostrar lo triste.

Finalmente, se dirigió a quienes también pueden estar atravesando una crisis emocional: "Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Este mensaje dejó a todos sorprendidos y preocupados. Algunas personalidades del espectáculo mundial le dejaron su apoyo y aliento para que pueda salir adelante.



Después de sincerarse con sus Alejandro Sanz no volvió a interactuar en las redes sociales a una semana de comenzar con su gira por España.