La Joaqui (29) y Luck Ra (25) son la pareja del momento. Ambos cantantes, que la rompen en sus shows y en sus producciones audiovisuales, sorprendieron al mundo del espect谩culo con su romance. En una entrevista, la cantante revel贸 detalles de su primera cita con el cordob茅s y se mostr贸 muy enamora al contar ese momento.

La oriunda de Mar del Plata salt贸 a la fama con su tema Lassie (2021) junto a L-Gante (24) y desde ese momento su carrera despeg贸. Ha tenido una carrera muy reservada desde lo personal, porque su objetivo siempre fue crecer y trascender en la m煤sica sin esc谩ndalos de por medio.

Pero, en el 煤ltimo tiempo, se conoci贸 su romance con el cantante y due帽o del tema La Morocha (2023). Su historia de amor fue muy reservada hasta que la pareja decidi贸 hacerla p煤blica y comunicarla a trav茅s de sus redes sociales. Hubo mucha especulaci贸n con ambos. En este hermetismo, nadie conocida d贸nde ocurri贸 la primera cita. Aunque, La Joaqui cont贸 y termin贸 con la duda al respecto.

"Esta vez no ocult茅 nada. Mi primera cita fue en el Luna Park. Dije 鈥榲oy a ser tan obvia que la gente no va a sospechar鈥. Nunca estuve as铆 de enamorada. Estoy cien por ciento segura de que nunca me sent铆 as铆鈥, expuso en el canal de streaming de LuzuTv.

A coraz贸n abierto, la rapera expres贸: 鈥淒esde la primera vez que lo vi supe que me gustaba, pero no se lo dec铆a porque me daba verg眉enza. Intentaba que energ茅ticamente lo sienta".

"脡l es muy piola, es muy divertido. Compartir tiempo con 茅l es lo mejor, pero nunca 铆bamos por los mismos caminos. Yo andaba con los chicos malos y 茅l es un chico bien鈥, resalt贸 sobre la personalidad del cantante cordob茅s.

Al mismo tiempo, destac贸 que Luck Ra no la tuvo nada f谩cil y que la tuvo que 鈥渞emar鈥 para conquistarla. 鈥溍塴 me invitaba a lugares llenos de gente y me daba p谩nico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un d铆a me dej贸 de invitar. Me invit贸 como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le dec铆a que no, yo quer铆a cita鈥, revivi贸.