El duro momento de La Tora: le llegaron amenazas y así reaccionó

La ex Gran Hermano Lucila La Tora Villar (28), protagonizó en redes sociales una fuerte exposición en torno a un difícil momento que atraviesa, ligado al hostigamiento que recibe en las redes sociales. Es víctima de mensajes que la acosan y que tienen un alto nivel de violencia.

Vía Twitter, La Tora contó que recibió de un usuario y el contenido resultó desmedido y atroz: ”¡Merecés morirte! Abusada de mierda”, le escribieron.

“No me interesa lo que los demás opinen, si está bien o no escrachar a este tipo de personas, yo elijo subirla. Uno no sabe si puedo tener un mal día y sus mensajes me hacen tomar una decisión trágica. De este lado somos personas”, comenzó su descargo, Lucila.

Y continuó: “Para contexto, el hostigamiento no solo era por privado, sino también en todas las redes sociales. No solo que anteriormente la bloqueé, sino que se hacía cuentas nuevas. El hater es hater y nunca lo va a entender, ni a empatizar con uno”.

Finalmente, La Tora agregó: "Y mientras me sigan rompiendo las pelotas lo voy a seguir haciendo. Traten de que sea mediante un perfil real así después desaparecen, bloquean y demás como esta chica. Solo si les da, sino les da me dicen ‘Tora no me da’”.

Los looks de La Tora de Gran Hermano

La Tora se destacó como una de las concursantes más controvertidas en la reciente temporada de Gran Hermano. Con su personalidad fuerte, dejó en claro que no permitiría que nadie la subestimara, y esto se refleja claramente en su estilo de vestir, el cual es una forma de expresar y resaltar sus características individuales. La joven rubia adopta un estilo rockero que suele compartir a través de sus perfiles en redes sociales.