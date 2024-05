El dato estremecedor que compartió Gladys 'La Bomba' Tucumana tras el accidente de Gilda

Gladys Nelly del Carmen Jiménez (59), mejor conocida como Gladys La Bomba Tucumana, visitó el piso de Noche al dente de América TV y abrió su corazón al hablar del vínculo profesional y personal que la unía con Gilda.

La Bomba Tucumana tiene un gran aprecio por Gilda, debido a que en la época de los 90` no había muchas mujeres que trabajaban en la movida tropical. Por lo cual, reconoció su tarea en el género musical y describió que compartían muchas cosas, entre ellas, el transporte y el chofer del colectivo, que perdió la vida en ese trágico accidente.

El siniestro fue un golpe muy duro para movida tropical, porque Gilda era la voz del momento y producto de un choque contra un camión, la cantante perdió su vida junto a la de su hija, su madre, tres músicos y el chofer que estaba manejando el rodado.

"Ese micro era mío, porque trabajaba todos los fines de semana y viajaba un montón. El nombre del chofer era Elbio, que en ese momento se estaba por casar. Nosotros siempre usábamos ese micro", manifiesto la cantante.

A pesar de que La Bomba no era amiga de Gilda, la tucumana expresó que la pudo conocer a causa de que "compartían y coincidan" en ciertos escenarios o viajes de trabajo. "Hacíamos muchas giras en los motorhome, y siempre íbamos en el micro de Elbio con todos mis músicos. Estaba en Mendoza y ella también y nos vimos y no nos saludamos, ni ella ni yo, una pena porque hubiera sido re bonito. Después cuando me enteré yo estaba re mal porque era mi vida también, yo también tenía a mi hijito que lo llevaba de gira”, describió.

Una vez que se enteró del accidente de su colega, declaró que "no la pasó nada bien" y expuso que tuvo que hacer terapia porque "ya no quería salir a la ruta, tenía mucho miedo".

“Iba justo un manager mío que vio todo el accidente, estaba yendo a un lugar en donde yo había estado el fin de semana anterior, en Entre Ríos, la estaba llevando la misma persona que me llevaba a mí, eran un montón de cosas bien fuertes”, cerró.