Dónde son los encuentros íntimos de Julieta y Marcos de Gran Hermano

Se conoció en las últimas horas que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio habrían dado riendas sueltas al amor y estarían teniendo encuentros sexuales. La primicia la reveló Yanina Latorre en LAM, el pasado viernes 16 de junio y la noticia sorprendió a todos.

Es que, desde hace tiempo que los fanáticos quieren que los estén juntos. Ahora al parecer el sueño se volvió realidad. Según informó la panelista, la modelo habría dejado a su novio, Lucha Bardelli, mucho antes de anunciarlo públicamente. Asimismo, detalló en donde se produjeron esos encuentros: “Un productor de Telefé les prestó el departamento” para que comenzaran a conocerse un poco más.

“Vamos a cuidar la persona que me lo dijo y el productor porque sino no me van a contar más nada. Julieta y Marcos son los que se han encontrado, al menos dos veces y tuvieron sexo en el departamento de un productor. En realidad ella cortó antes de que lo blanqueara, poco después de que salieron de la casa”, manifestó Latorre.

“Yo creo que ella se encontró con otro mundo. Y también se encontró con muchas cosas de él como rumores de infidelidad. Al parecer había tensión sexual, pero no pasaba nada porque parece que él no daba el primer paso. Entonces un productor que lo quiere mucho, les dio la llave y les dijo que se encuentren. Y después de la primera vez, fue uno de ellos que quisieron repetir y le pidieron de nuevo la llave”, agregó.

Aparentemente por lo que comentó Yanina, estos serían solo “encuentros”, pero que el romance todavía no estaría confirmado debido a que ellos no quieren blanquearlo todavía. Y aseguró: “Estoy segura de que me lo van a desmentir”.