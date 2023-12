Chiche Gelblung, otra vez en la TV

Chiche Gelblung regresó a la pantalla de Crónica TV en medio de la amplia cobertura debido a la asunción de Javier Milei como nuevo presidente. Después de estar internado más de cinco días en el Sanatorio Mater Dei, la junta médica decidió que Chiche vuelva a su casa. Hace algunas semanas, él le había manifestado a sus compañeros de trabajo que se sentía débil y con mucho cansancio. A partir de entonces fue internado para realizarse una serie de estudios que arrojaron valores muy alterados. Vale recordar que el periodista padece desde hace un tiempo una insuficiencia renal.

Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV, explicó al portal Teleshow que Gelblung "está bien, va a volver de forma gradual. Está mu bien rodeado, que es muy importante eso. La idea es que sea de menor a mayor, siempre”.

Ya recuperado, el conductor, que a pesar de las recomendaciones de los especialistas quiere seguir en contacto con su trabajo, salió al aire por Radio Del Plata. En su voz se notaba un buen ánimo y alegría por estar nuevamente en su hogar. “Estoy en mi casa. Me bajaron unos valores que no tendrían que haber bajado y yo no le di bola”, dijo Gelblung el pasado 4 de diciembre para explicar qué le había ocurrido.