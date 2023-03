Preparan una serie del clásico de Denzel Washington 'Hombre en llamas'

Las grandes historias siempre suelen perdurar en el tiempo y logran cambiar de formato con éxito. Por eso, tantas novelas literarias tuvieron su adaptación cinematográfica, o tantos videojuegos después llegaron a transformarse en series.

Y uno de los buenos ejemplos de la reinvención de una trama es lo que pasó con Hombre en llamas, la novela publicada en 1980 por A.J. Quinnell que luego tuvo tres películas, entre las que se destaca la del 2004, protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning.

Ahora, esta famosa historia tendrá una adaptación en formato serie, que estará a cargo, nada más y nada menos que de Netflix.

La producción, que se titulará Man on fire, tendrá ocho episodios y estará basada, no solo en la novela original, sino también en la secuela, que llevó por nombre The Perfect Kill (El asesinato perfecto).

El personaje principal del drama, John Creasy, es presentado como un ex-mercenario que busca vengar la muerte de su mejor amigo mientras se le asigna la tarea de cuidar y proteger a la hija de otro compañero. La adaptación de la novela estará a cargo de Kyle Killen -que dirigió Halo para Paramount+- quien a su vez será también el productor ejecutivo.

Por ahora, lo que no se sabe es quiénes serán los actores que formarán parte del elenco de la serie. Tampoco se sabe la duración que tendrá, aunque teniendo en cuenta que la novela tiene seis volúmenes, se espera que la ficción pueda tener más de una temporada.