Netflix estrenará una serie más cara que 'Game Of Thrones'

Un informe elaborado por Daily Dose of Anime reveló que Netflix invirtió una verdadera fortuna en una de sus nuevas series, que es una de las grandes apuestas de la plataforma este año.

Se trata de la primera temporada de la serie de acción real de One Piece, de la que, en promedio, los episodios costarán cada uno unos 18 millones de dólares.

En total, Netflix gastó unos 144 millones de dólares en los ocho capítulos que integran la temporada que se podrán ver a partir del 31 de agosto en streaming.

De esta forma, los costos de producción de One Piece superan a los de otras costosas series, como The Mandalorian (Disney +) o la mismísima Game Of Thrones (HBO Max).

A pesar de la fortuna invertida, el primer adelanto oficial de la serie dejó sensaciones encontradas entre los fanáticos. Esto preocupa a la gerencia de Netflix, ya que gastó en esta producción unas tres veces más que en Cowboy Bebop, que costó entre 6 y 7 millones por episodio y no tuvo la recepción esperada por parte del público.

Sobre One Piece

El manga One Piece, creado por Eiichirō Oda en 1997, se ha transformado en uno de los más vendidos de la historia y lleva publicados 105 volúmenes. Además, en 1999 se estrenó el animé, que se transformó en un éxito mundial y continúa en vigencia.

La creación cuenta la trama de Monkey D. Luffy, un joven que se hace a la mar para convertirse en pirata y reunir una tripulación en su viaje de la búsqueda del One Piece, un tesoro que transformará en Rey de los Piratas a quien lo encuentre.