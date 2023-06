Netflix anunció una nueva edición de Tudum, esta vez desde Brasil

Netflix, la plataforma de streaming líder en el mundo, sorprendió a sus fans con una gran noticia: el regreso de Tudum, el evento global que celebra las películas, series, talentos y creadores más icónicos de la compañía. Después de dos años en formato virtual debido a la pandemia, Tudum 2023 se realizará de forma presencial el 17 de junio en São Paulo, Brasil, y se transmitirá en vivo para todo el mundo a través de YouTube.

Tudum es el nombre que Netflix le dio a su evento para fans, inspirado en el sonido que se escucha antes de que comience una serie o película en la plataforma. El evento nació en Brasil en el 2021 y tuvo una gran acogida de parte del público, que pudo interactuar con sus estrellas favoritas y conocer las novedades. En el 2022, Tudum se realizó de forma virtual y contó con la participación de más de 70 talentos y creadores de todo el mundo.

Para esta nueva edición, Netflix promete un espectáculo inolvidable, con invitados especiales, noticias exclusivas, avances y primeros vistazos de series, películas y juegos. Entre las estrellas que aparecerán en vivo desde Brasil se encuentran Chris Hemsworth y Sam Hargrave (Misión de rescate 2), Arnold Schwarzenegger (Fubar), Gal Gadot, Jamie Dornan y Alia Bhatt (Agente Stone), Chase Stokes (Outer Banks), Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley (El problema de los 3 cuerpos), Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey (The Witcher), Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley y Dallas Liu (Avatar: La leyenda de Aang), Christian Malheiros y Bruna Mascarenhas (Sintonía), Zack Snyder, Deborah Snyder y Sofia Boutella (Rebel Moon), Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson y Taz Skylar (One Piece), André Lamoglia y Valentina Zenere (Élite), Nicola Coughlan (Bridgerton), India Amarteifio y Corey Mylchreest (La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton), Maisa (De vuelta a los 15), Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison y Darren Barnet (Yo nunca), Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda y Vedang Raina (Los Archies) y Aria Mia Loberti y Louis Hofmann (La luz que no puedes ver).

Además, habrá participaciones especiales de otras estrellas y creadores de Netflix como una figura invitada de Stranger Things, Jenna Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers y Joy Sunday (Merlina), del El juego del calamar y El juego del calamar: El desafío, Penn Badgley (You), Lily Collins (Emily en París), Kevin Hart y Gugu Mbatha-Raw (Lift), Pedro Alonso (Berlín), Nick y Vanessa Lachey (El amor es ciego), Chloe Veitch (Jugando con fuego), Ralph Macchio, William Zabka y el elenco de Cobra Kai, Corinna Brown y Kizzy Edgell (Heartstopper), Omar Sy (Lupin), John Boyega y Teyonah Parris (El clon de Tyrone), Clara Galle y Julio Peña (A través del mar), Dianna Agron, Tenoch Huerta y Bobby Luhnow (El elegido) y Golda Rosheuvel (Bridgerton).

Tudum 2023 será una fiesta para los fans de Netflix que podrán disfrutar de un show lleno de sorpresas, emociones y diversión. El evento se transmitirá el 17 de junio a las 19:00 (hora de Brasil) en YouTube.com/@NetflixLATAM2 y también se podrá ver en otras plataformas como Twitch, Twitter y Facebook. No te lo pierdas y prepárate para vivir una experiencia única con Netflix.