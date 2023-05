Los estrenos de la semana: fantasía, historia, música y drama

La cartelera cinematográfica se renueva con cuatro propuestas variadas y atractivas para todos los gustos. Desde una nueva versión de un clásico infantil hasta un documental sobre una mujer revolucionaria, pasando por un concierto en vivo de una leyenda del rock y una película intimista sobre el amor y el arte. Estas son las opciones que llegan a las salas esta semana.

La Sirenita

La historia de la princesa de los mares que sueña con conocer el mundo humano se reinventa en esta adaptación dirigida por Rob Marshall y producida por Disney. Con un elenco diverso y talentoso, encabezado por Halle Bailey (23) como Ariel, Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Javier Bardem como el rey Tritón y Melissa McCarthy como la malvada Úrsula, la película promete ser fiel al espíritu del cuento original de Hans Christian Andersen y al clásico animado de 1989, pero también incorporar elementos nuevos y sorprendentes. La banda sonora incluye las canciones icónicas compuestas por Alan Menken y Howard Ashman, como Bajo el mar, Parte de él y Bésala, además de temas inéditos creados por Menken y Lin-Manuel Miranda. Una aventura musical llena de magia, romance y diversión para toda la familia.

Mariquita, mujer revolución

La directora Sabrina Farji rescata la figura de Mariquita Sánchez de Thompson, una de las mujeres más destacadas e influyentes de la historia argentina. A través de un documental que combina testimonios de expertos, recreaciones ficcionales y recursos poéticos, Farji retrata la vida y la obra de esta pionera del feminismo, la política y la cultura en el Río de la Plata. Mariquita fue una mujer adelantada a su época, que se rebeló contra las convenciones sociales, participó activamente en los acontecimientos que forjaron la nación, dejó un legado literario invaluable y fue la primera en cantar el himno nacional en su casa. El documental cuenta con las actuaciones de Zoe Gotusso y Mayra Bonard como Mariquita joven y adulta respectivamente, y con la participación especial de Elena Roger interpretando el himno.

Roger Waters: This Is Not A Drill - En vivo desde Praga

El exlíder de Pink Floyd presenta su gira This Is Not A Drill, en directo desde el O2 Arena de Praga, en cines de todo el mundo. Se trata de un espectáculo audiovisual impresionante que denuncia la distopía corporativa en la que vivimos y que incluye 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, como Us and Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here o Is This The Life We Really Want?”. Waters también estrena su nueva canción The Bar. El concierto es una oportunidad única para ver y escuchar al genio creativo detrás de los años dorados de Pink Floyd en una pantalla gigante y con sonido envolvente.

Dúo

La directora Meritxell Colell narra la historia de Mónica (Mónica García), una bailarina que retoma un dúo de danza con su pareja (Gonzalo Cunill) después de pasar un año en el pueblo con su madre. Juntos emprenden una gira por la cordillera de los Andes, en un intento de salvar la relación, aferrándose a una promesa: “no dejaré de querer lo que queda de ti”. Sin embargo, la distancia entre ellos revela lo irreal de un anhelo que ya no existe. El paisaje, las mujeres del altiplano y la soledad profunda del matrimonio sumergen a Mónica en una mezcla de deseos, miedos, ilusiones, recuerdos y reflexiones que la devuelven a su origen, a su pueblo, a su madre, otorgándole la fuerza y el impulso para tomar su propio camino. Una película intimista y sensible sobre el amor, el arte y la identidad.