Apple TV+ dio a conocer este jueves el teaser tráiler de Killers of the Flower Moon, la esperada película de Martin Scorsese (80). La historia se basa en el libro homónimo de éxito en ventas escrito por David Grann, y se ambienta en la década de 1920. En esa época, en Oklahoma, se suscita una matanza de integrantes de la acaudalada nación petrolera Osage. Estos brutales crímenes también fueron conocidos bajo el nombre de “Reino de terror”.

El reparto

El reparto de Killers of the Flower Moon recoge a algunos viejos conocidos de la filmografía de Martin Scorsese. Más notablemente, la película estará protagonizada por Robert de Niro (79) como el empresario local William Hale y Leonardo DiCaprio (48) como su sobrino Ernest Burkhart. Curiosamente, ni De Niro ni Brukhart son los buenos de esta historia, sino más bien lo contrario.

Quien intentará destapar sus miserias será, en cambio, Jesse Plemons (35) en el papel del agente del FBI Tom White. Plemons ya trabajó con Scorsese en El irlandés con un papel muy pequeño. El reparto principal se completa con Lily Gladstone en el papel de Mollie Burkhart, una mujer de la Nación Osage (la comunidad nativoamericana en el centro de la historia), John Lithgow como el fiscal Leaward y Brendan Fraser (54) como W.S. Hamilton. Recordemos que Fraser se convirtió en el ganador a Mejor Actor protagonista en los Oscars 2023, y quizás el año que viene vuelva a tener oportunidades de estatuilla con este papel.

El proyecto fue impulsado por Apple Studios, y su producción también estuvo a cargo de Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way. Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi son productores; mientras que, DiCaprio junto a Nick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul figuran como productores ejecutivos.

Una película basada en hechos reales

En el 2017, el periodista David Grann publicó su tercer libro de no ficción bajo el título de Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. “Un misterio de asesinato de la vida real sobre uno de los crímenes más monstruosos en la historia de Estados Unidos”, así se describe esta investigación sobre una serie de crímenes que escandalizaron a los miembros de la nación india en Osage, Oklahoma.

Tras descubrir petróleo bajo sus tierras en la década del 20, esta comunidad creció económicamente hasta el punto de tener sus propias mansiones, contratar choferes e, incluso, permitirse que sus hijos vivieran en Europa. Mollie Burkhart, una de las mujeres de Osage, vio a su familia morir uno por uno de diversas maneras. Cuando el FBI toma el caso, J. Edgar Hoover (de tan solo 29 años) es enviado a investigar y recurre al viejo Tom White, un ex guardabosques de Texas, para resolver este misterio.

Así es como crecen más sospechas en torno a los asesinos de los Osage, ya que parece ser todo un plan bien diseñado para eliminarlos y dejar sin dueño a estos terrenos llenos de riqueza que son deseados por más de uno. En el libro no solo se hace una cronología de los hechos y la investigación, sino que también se profundiza en el juicio y posterior condena que se le dio a William Hale como autor intelectual de esta conspiración criminal.

Duración

Aunque algunos rumores situaban su duración por encima de las 4 horas, convirtiéndose así en la película más larga de la filmografía de Scorsese, finalmente Killers of the Flower Moon durará "solo" 3 horas y 26 minutos, según ha confirmado en exclusiva Deadline.