Al Pacino cumple 83 años y seguramente desconocías estos datos del actor

Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino, es uno de los actores más reconocidos y aclamados de la historia del cine. Nacido en Nueva York el 25 de abril de 1940, inició su carrera en el teatro y debutó en la gran pantalla en 1969 con la película Me, Natalie. Desde entonces, ha protagonizado filmes emblemáticos como Serpico, Scarface, El precio del poder, El perfume de la mujer y El irlandés. Ganador de un Óscar, cuatro Globos de Oro y dos premios Emmy, Pacino ha demostrado su versatilidad y talento a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria.

A comienzos de los 70 fue elegido por Francis Ford Coppola para el rol de Michael Corleone para El Padrino (The Godfather). En aquél entonces el director tenía a todo el estudio en su contra, ya que no aprobaban la elección de un actor tan poco conocido para el papel. "La gente puede haber venido a ver a Brando, pero se irán hablando de Pacino", había dicho el representante del actor en aquél momento. Finalmente, Al Pacino obtuvo su primera nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto.

A partir de allí su carrera sólo se puso más interesante, con películas como Scarface, Serpico, Dog Day Afternoon, Scent of a Woman, las películas restantes de la trilogía de El Padrino.

En el día de su cumpleaños número 83, repasamos algunas curiosidades de la vida del actor que tal vez desconocías.

Pese a haber nacido en el barrio de East Harlem, en Manhattan, Nueva York, un 25 de abril de 1940, Al Pacino estaba muy ligado a Sicilia. El actor es el hijo único de Salvatore y Rose Pacino, ambos de origen italiano. Sus abuelos maternos eran originarios de Corleone, Sicilia, mientras que sus abuelos paternos eran de San Fratello, también en Sicilia. Además de que sus abuelos eran originarios de Corleone, su nombre real (Alfredo) y su apodo de la infancia (Sonny) también son referencias indirectas a los nombres de sus hermanos en El Padrino (Fredo y Sonny).

Paramount Pictures estaba inconforme con la idea de incluirlo en The Godfather y fue rechazado varias veces por los productores, quienes querían a un actor de renombre como Robert Redford, Warren Beatty o Jack Nicholson e incluso se referían a él como “el enano Pacino”. Pese a todo Ford Coppola luchó por mantenerlo en la cinta y el resto fue historia. Por esa magistral actuación, Pacino cobró 35 mil dólares, pero tuvo que invertir una parte considerable de esa suma para solventar un pleito legal con Metro-Goldwyn-Mayer, quien lo había firmado para actuar en The Gang That Couldn't Shoot Straight, película que rechazó para dar vida a Michael Corleone. El actor revelaría años después que ese litigio lo llevó a la ruina.

En el 2004 se convirtió en el décimo octavo artista en ganar la Triple Corona de Actuación. En 1993 ganó el Oscar a Mejor Actor por Scent of a Woman; el Tony se lo quedó en dos ocasiones por Does a Tiger Wear a Necktie? (1969) y The Basic Training of Pavlo Hummel (1977), y el Emmy se lo dieron por la miniserie Angels in America (2003).

Al Pacino se dio el lujo de rechazar papeles que hoy figuran en las listas de algunos de los más queridos de todos los tiempos. En los 70 le dijo que “no” al papel principal de Roy Neary en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (que finalmente se quedó Richard Dreyfuss), a Ted Kramer en Kramer vs Kramer (que después se le quedó a Dustin Hoffman) y el mítico Han Solo en Star Wars: Episode IV - A New Hope (rol que fue para Harrison Ford). Su negativa a grandes proyectos no quedó ahí pues también se dio el lujo de rechazar formar parte de Apocalypse Now (ni siquiera importó que al frente del proyecto estuviera Francis Ford Coppola), Born on the Fourt of July, Pretty Woman y Crimson Tide.

Si bien tuvo varios romances, incluido uno muy sonado con Diane Keaton (quien le propuso matrimonio, pero terminó siendo rechazada), el actor jamás se casó, algo inusual para una celebridad de Hollywood. “Al me cautivó mucho, desde el principio”, escribió la actriz. “Estaba loca por él. Encantador, hilarante, un conversador magnífico. Había un aspecto de él que era como de huérfano perdido, como esa clase de sabio idiota loco”. Ella le pidió a Al Pacino que se casaran, pero Al no estaba por la labor, “no estaba en ese momento” y contestó que no se sentía preparado. “Al nunca fue mío del todo. Pasé veinte años perdiendo a un hombre que no tuve”.