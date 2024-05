Tenso cruce entre Osvaldo Bazán y Diana Mondino en la Noche de Mirtha

En un episodio cargado de tensiones, el periodista Osvaldo Bazán y la canciller Diana Mondino se enfrentaron en el programa La Noche de Mirtha. El tema central: la relación entre el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario español, Pedro Sánchez. El intercambio de ideas se convirtió en una pelea diplomática que trascendió las fronteras.

Diana Mondino, firme en su posición, aseguró que “todo volverá a la normalidad”. Para ella, la tormenta generada por los comentarios crípticos entre ambos líderes es sólo un “vaso de agua”. La canciller recordó la relación histórica entre la Argentina y España y confía en que las aguas se calmarán.

En tanto que Osvaldo Bazán, quien también estaba invitado al programa, no se quedó atrás. Para él, el Presidente siempre es presidente, incluso cuando no está en su país. La visita de Milei a España no fue oficial, pero Bazán argumentó que, como representante de 45 millones de argentinos, debía saludar a Sánchez. “Si yo voy a la casa de mi tía, saludo a mi tía”, enfatizó.

Educación y cortesía

La canciller Mondino defendió la postura de Milei y aseguró que se mantienen en la línea de la educación y la cortesía. No emitieron declaraciones similares a las de Sánchez. Sin embargo, Bazán insistió: “El Presidente siempre es presidente”, recordando la relevancia de su rol en cualquier contexto.