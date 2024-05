Jason Momoa confirmó su nuevo romance y tiene de suegro a Ricardo Arjona

El actor de Aquaman, Jason Momoa (44), confirmó que tiene un nuevo romance. Se trata de Adria Arjona (32), hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona (60). De esta manera, el hawaiano hizo pública su relación en un posteo de Instagram y blanqueó su pareja llamándola "mi amor".

La publicación ocurrió este miércoles y ya obtuvo más de 90 mil interacciones en su cuenta. Jason Momoa escribió en su cuenta: "Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos".

De esta manera, el romance se confirmó y se lo ve a Momoa abrazando a Adria Arjona, mientras ella descansa sobre sus brazos. La confirmación se da luego de que el actor durante una Comic Con celebrada en el Reino Unido insinuó que estaba en pareja, pero no dio mucho detalle en su momento. “Lo descubrirán muy pronto”, tiró a sus fans.

Adria Arjona y su carrera en las grandes pantallas

Adria Arjona es actriz y nació el 25 de abril de 1992 en Puerto Rico. Es conocida por su trabajo tanto en televisión como en cine. También, porque es hija del famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona y de Leslie Torres. Creció en Ciudad de México y Miami antes de mudarse a Nueva York para estudiar actuación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Algunos de los papeles más destacados de Adria Arjona incluyen su participación en la serie de televisión True Detective (2015), donde interpretó a Emily. Además, estuvo en Emerald City (2017), donde dio vida a Dorothy Gale. También ha aparecido en Good Omens (2019), una adaptación de la novela homónima de Neil Gaiman y Terry Pratchett, donde interpretó a Anathema Device.

Adriá en Good Omens (2019).

En el cine, Arjona ha participado en películas como Pacific Rim: Uprising (2018), Triple Frontier (2019) y 6 Underground (2019). Además, tuvo un papel en Morbius (2022), una película del universo de Marvel, donde interpretó a Martine Bancroft.

Junto a su padre, Ricardo Arjona.

Finalmente, Adria ha sido reconocida por su talento y versatilidad, y continúa construyendo una carrera destacada en la industria del entretenimiento.