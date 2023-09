27 años sin Gilda, la cantante que se convirtió en leyenda

Este 7 de septiembre se cumplen 27 años de la muerte de Gilda, la cantante que se convirtió en un ícono de la música y que perdió la vida en un accidente de tránsito cuando apenas tenía 35 años.

Miriam Bianchi, tal su nombre real, fue una figura icónica de la música tropical y de la cumbia, además de referente de la lucha de las mujeres por ganarse un lugar en una escena dominada por los hombres.

Llevó adelante una corta, pero exitosa carrera, logrando discos de oro, platino y doble platino. Una de sus canciones más famosas es "No es mi despedida", cuya letra la cambió unos días antes de su viaje a Chajarí y parecía premonitoria: en ese tema anticipaba su partida y les decía adiós a sus seres queridos.

El lugar donde murió, el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, es al que acuden los creyentes a dejarle mensajes, fotos y objetos a modo de agradecimiento por las promesas cumplidas. Allí se construyó un altar a su persona, donde pueden verse múltiples rosarios, velas y flores.

En ese sitio, camino a Chajarí, Entre Ríos, Gilda pasó de la popularidad a la inmortalidad cuando en 1996 murió junto a su hija, su madre y tres músicos.

Así está hoy Chio, el hijo de Gilda

A sus 35 años, Chio está casado con Brenda Troccoli, una especialista en desarrollo infantil. Juntos, son padres de dos pequeñas niñas: Delfina y Lucía. Además, Fabricio, siguió los pasos de su madre y dejó brillar su faceta artística que durante años mantuvo escondida.

"Mi infancia la viví en dos partes, por un lado, llena de luz cuando tenía una familia hermosa de a cuatro, convencional, llena de amor con recuerdos de risas en reuniones familiares en una casa llena de luz y movimiento", cuenta Chio sobre su niñez, para más tarde distinguirla de otra etapa, "una infancia en donde la vida te demuestra que tiene otra cara, más real, de la que cuesta salir".

En su día a día, las mujeres que perdió a sus ocho años, están presentes y las recuerda y homenajea cada vez que puede. Pero también apoya a los que, como él, sufrieron pérdidas tan grandes. Para diciembre, durante las fiestas, comparte mensajes de empatía: "Si perdiste a alguien hace poco y esta fecha es un clavo, no te exijas nada", escribió la Navidad pasada en su cuenta de Instagram.

Cuáles fueron sus últimas palabras antes del choque fatal

En el 2016, dos décadas después de la tragedia, su expareja y representante, Juan Toti Giménez, reveló cuáles fueron las últimas palabras que pronunció la cantante de cumbia antes del impacto. “Ella se acercó a mí y me dijo que me vaya a descansar, así por la mañana nos tomábamos unos mates. Eso fue lo único que recuerdo porque cuando me desperté estaba en el hospital”, expuso en diálogo con La Once Diez.

La última noche

La flamante pareja fue infalible en su faceta artística: pronto no solo conquistaron la movida tropical, sino que llevaron su música a Bolivia, Perú y reventaron las bailantas de todo el país con múltiples shows cada fin de semana. Según se pudo saber tiempo después, a partir de entrevistas con sus allegados, el cuerpo de Gilda estaba registrando el cansancio de aquellos intensos días de giras y presentaciones hasta entrada la madrugada. Y se lo hacía saber.

Según detalló la revista Ahora, en noviembre de 1997 -a un año de la muerte de la cantante-, “Gilda había comenzado a sufrir alergias que no la dejaban tranquila. Tenía severos problemas renales y un raro mal que le afectaba los pies: se llenaban de llagas y sangraban al punto de convertir en un suplicio tener que estar parada. Sin embargo, en los shows nadie se enteraba de sus dificultades, aunque en el micro, entre una actuación y otra, tenía que cambiarse las medias y los zapatos para que no se notasen las manchas de sangre”.

“‘Dormí un rato y después tomamos mate’, fue lo último que me dijo. Me dormí. Y cuando abrí los ojos, tenía un techo amarillo sobre mí y se escuchaban gritos”, recordaría Giménez sobre aquella trágica noche. Debido a las heridas que sufrió, estuvo varios meses internado sin saber qué había ocurrido con Gilda. “Nunca pensé que ella pudiera morir, jamás se me cruzó por la cabeza. Murieron amigos, compañeros, éramos realmente una familia”, dijo, casi entre lágrimas, Toti.

Desde aquel día las manifestaciones populares de agradecimiento y cariño a Gilda no se detienen. Muchos de sus fans le atribuyen la condición de santa y muchas personas aseguran que se les apareció en sueños y que hasta se curaron con su música. Aunque sus restos descansan en el Cementerio de la Chacarita, sus seguidores le montaron un santuario al costado de la ruta donde ocurrió el fatal accidente. Allí le dejan flores, rosarios, cartas y fotos. Mito o realidad, sus canciones y su voz cargada de carisma y de cotidianeidad, sin dudas, llegan más allá de este plano.

Gilda: documentales para recordarla

Soy del pueblo: Gilda

La serie documental “Soy del pueblo” es una producción de Canal Encuentro e indaga en la historia de hombres y mujeres que, con su obra y estilo, lograron su lugar en el alma del pueblo y en la memoria colectiva del país. Entre ellos, se encuentra un capítulo especial dedicado a Gilda, en el que amigos, familiares y fanáticos nos acercan al recuerdo de una artista querida y respetada por el pueblo argentino. El documental se encuentra disponible en YouTube.

Devociones - Especial Gilda

En este capítulo de Devociones, un programa emitido durante el 2000, busca explicar el fenómeno que caracterizó a Gilda como una milagrera, sanadora y ángel atento de los pedidos de sus miles de fanáticos. En este especial, puede verse el testimonio ante el nicho que guarda los restos de la artista, de Eduardo Arrieta, integrante del club de fans Guardianes de Gilda. La producción está disponible en YouTube.

Gilda: No me arrepiento de este amor

Es una película que repasa la vida íntima y poco conocida de Gilda, dirigida por Lorena Muñoz, escrita por Tamara Viñes y protagonizada por Natalia Oreiro. A través del film, se rescata su autenticidad, su carisma y la reivindicación de los derechos femeninos en sus canciones durante dos etapas de su vida: una, que muestra a Gilda cuando era niña y adolescente junto a su padre, inspiración artística de la cantante; y la otra en su madurez, cuando decide comprometerse con su propio sueño y hacerlo realidad, incluso enfrentando a representantes non sanctos que quisieron aprovecharse de su creciente popularidad e intentaron cortarle la carrera. Esta producción está disponible en Star+.