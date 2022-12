Virgil van Dijk: de estar al borde de la muerte, a ser el capitán de Países Bajos

El defensor central del Liverpool, es considerado uno de los mejores del mundo en su puesto. Y con Países Bajos, logró la clasificación a los cuartos de final de Qatar 2022, donde el próximo viernes desde las 16 se medirá ante Argentina. La historia de superación de Virgil van Dijk.

El actual futbolista de 31 años, estuvo cerca de la muerte cuando tenía 20 y todavía jugaba en el Groningen de su país. Virgil van Dijk sufrió una apendicitis, que derivó en una peritonitis y una infección renal, situación que lo llevó a estar muy mal e incluso, llegó a firmar un testamento cuando pasaba sus días internado en el hospital.

"Aún recuerdo estar tumbado en aquella cama. Sólo podía ver un montón de tubos saliendo de mí, mi cuerpo estaba destrozado y no podía hacer nada. En ese momento se te vienen a la cabeza los peores escenarios", contó en el portal británico Four Four Two.

"Estaba en peligro, por lo que mi madre y yo rezamos y discutimos sobre las opciones. En un momento firmé unos papeles, que eran una especie de testamento. Si me moría, una parte de mi dinero iría para mi madre", añadió. "Nadie quiere hablar de eso, pero había que hacerlo. Tal como yo estaba, todo pudo haber acabado", concluyó.

Afortunadamente logró superar la enfermedad que lo tuvo poco más de tres meses fuera de las canchas, al poco tiempo pasó al Celtic de Escocia, luego emigró al Southampton de la Premier League y desde 2018 la rompe en Liverpool, donde consiguió siete títulos, entre ellos una Premier League y una Champions League, y se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo.