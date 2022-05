Villa está cada vez más complicado y ya sin el respaldo del club

El futbolista Sebastián Villa está cada vez más complicado, respecto a la segunda denuncia que recibió hace algunos días, en la cual se lo acusa de violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. La pericia psicológica de la denunciante dio como resultado que no miente y desde Boca Juniors están a disposición de la Justicia.

Si bien el club está de festejo tras la consagración en la Copa de la Liga Profesional y el próximo jueves tiene un partido clave por la Copa Libertadores, sigue de cerca los avances en la causa que investiga a Sebastián Villa tras esta nueva denuncia.

En las últimas horas, la investigación dio un paso hacia adelante que complica al futbolista colombiano: la pericia psiquiátrica que le realizaron a la víctima concluyó que la denunciante no miente en su relato. "De la lectura de la causa y el examen realizado se concluye que presenta indicadores de abuso sexual, durante el relato de los hechos se angustia, presenta un Trastorno de Estrés post traumático con expresión retardada, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social", reza la primera conclusión.

En las próximas horas se espera que declare la médica que atendió a la víctima la noche del hecho denunciado: se esperaba que la doctora brindara testimonio el viernes pasado pero primero aseguró que no podía ir a la Fiscalía por estar en Mendoza, y luego se negó a declarar de manera virtual aduciendo un estado febril, algo que llamó la atención a la defensa de la víctima. Además, no se descarta que en cualquier momento citen a declarar al propio Sebastián Villa, que en algún momento tendrá que ser indagado.

Qué dijo Riquelme

En las últimas horas, el vicepresidente e ídolo del club, Juan Román Riquelme, aclaró y rectificó algunos de sus dichos sobre Villa hace algunos días: "Es un tema sensible. El otro día di una nota de fútbol. Hay que separar las cosas. Una cosa es si hablamos de fútbol, el otro tema es diferente. Todos odiamos el otro tema, sea quien sea, lo repudiamos, nos da bronca. Hay gente de legales de nuestro club que se ocupa, está en la Justicia. Cuando dictamine, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde", expresó en Radio 10.

"Cuando hablo de fútbol digo que este chico juega muy bien. Después tengo que aguantar que digan que Riquelme esto o lo otro. No soy tan inteligente para hablar. Siempre digo que trato de hablar con palabras para que se me entienda y con las que me siento cómodo. Quisieron instalar nerviosismo en nuestro club. Gracias a Dios me acostumbré desde chiquito y no lo van a lograr. Tengo las cosas claras", agregó luego.