Un ex Godoy Cruz se fue al pasto: "Me chupa un h.... la gente"

El futbolista Felipe Rodríguez se peleó con la prensa luego de un partido de la liga peruana. Al jugador uruguayo no le gustó que criticaran el rendimiento del equipo, más que nada porque su club logró la victoria.

“Me chupa un huevo que la gente no se haya ido satisfecha de la cancha. Yo me voy re contento a mi casa, feliz de la vida que ganamos y que sumamos otros tres puntos”, respondió el ex Godoy Cruz (jugó entre 2017 y 2018 15 partidos y anotó 1 gol).

En su visita al estadio de Academia Cantolao, y con tres pases gol de Rodríguez, Cusco dio vuelta sobre la hora un partido que iba perdiendo 2-0. Para los hinchas del equipo visitante, el triunfo no bastó para irse satisfechos ya que su equipo no jugó bien.

Es por esto que después del encuentro los periodistas encararon a jugadores de Cusco. Felipe Rodríguez se mostró molestó con ciertas preguntas que le hicieron. “Tenés que ser más específico con la pregunta”, le dijo sin cassete a un periodista que hizo alusión a los errores que cometieron a lo largo del partido.

Además, miró con mala cara cuando otro periodista le preguntó si estaba contento de ganar “como sea”. El jugador uruguayo respondió: “Es increíble lo que me están preguntando, la verdad no lo puedo creer. Sí que estoy contento de ganar así. Va a haber muchos partidos donde por trámites del juego vamos a jugar bien, y en otros vamos a jugar mal. Es fútbol".

Por último, Rodríguez usó de ejemplo la derrota del Real Madrid como local frente al Barcelona para explicar que en algunos casos sí se dan las cosas y en otros no. “Me chupa un huevo que la gente se vaya molesta, yo me voy contento a mi casa con tres puntos arriba. Si no quieren venir porque ganamos jugando mal, vayan a ver a Cienciano o a Garcilaso que capaz les gusta más”, sentenció el uruguayo.