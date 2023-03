Un campeón del mundo no estará en los amistosos de Argentina

La Selección argentina de fútbol se sigue preparando para los duelos ante Panamá y Curazao, que se disputarán en el Monumental de Nuñez y en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, respectivamente. Este viernes, se conoció que uno de los futbolistas campeones del mundo en Qatar y convocado por Lionel Scaloni para estos dos amistosos, finalmente no vendrá al país.

Se trata de Alejandro Papu Gómez. Lamentablemente para él y para los hinchas argentinos, no fue autorizado por los dirigentes del Sevilla para poder afrontar los cotejos pautados en la siguiente fecha FIFA (jueves 23 de marzo vs Panamá y martes 28 vs Curazao).

El atacante argentino todavía se está recuperando de una lesión que sufrió en el partido ante Australia en los octavos de final del Mundial y de esta manera se perderá los siguientes juegos que están pautados en el calendario de la Albiceleste.

El conjunto español informó en últimas horas que debido al estado físico que tiene Papu, son razones más que suficientes para que no pueda concurrir a la Argentina. De este modo el combinado nacional suma su segunda baja en cara a los siguientes partidos amistosos luego de la ausencia de Alejandro Garnacho, quien se lesionó con el Manchester United.