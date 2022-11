Un artista salteño ganó un consurso de la FIFA con una imagen de Diego y Lio

El argentino José Luis Am, un artista aficionado nacido en Salta, ganó el concurso de la campaña Spotlight: Your Dreams, según lo anunció este miércoles en forma oficial la FIFA, que eligió su obra entre 16 que llegaron a la final.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, el artista, expresó: “Me siento muy afortunado, es una alegría inmensa". La FIFA organizó un concurso a nivel mundial para presentar obras de arte que represente los que significa la Copa del Mundo y para su país, "yo me enteré gracias a un amigo con el que siempre veo fútbol, a él le salió la notificación, me aviso y me prendí al toque, tengo hecho muchos cuadros de fútbol, de Lio, de Diego así que me pareció una oportunidad buenísima para hacer algo y presentar".

Am contó que empezó haciendo todo "muy manual, con carbonilla y haciendo retratos en blanco y negro, después fui incorporando algo de color pasteles, acuarela, también hice halografía y ahora terminé mezclando todas las técnicas en una sola cosa".

Luego, al culminar la obra, "la fotografío y termino con pintura digital. Es una mezcla de todo", contó.

“En el cuadro se conjugan muchas cosas, capaz que sea el último mundial de Messi, ojalá no sea, pero hay posibilidades, es el primer mundial sin Diego y la consigna era, qué significa el mundial para uno y para el país de uno, así que en un momento pensé hacer algo más global, pero después dije, cuando uno piensa en fútbol, en la Copa y en Argentina piensa en Lionel y en Diego, por eso los incluí, son tan queridos en el mundo que me sumaron votos por suerte", contó el artista.

“Tengo 32 años, el talento viene de chico y de mucha práctica, me ayuda mucho la carrera, soy arquitecto y de ahí uno toma mucho de perspectiva, de proporciones y sentarse a dibujar y a pintar como loco".

“El premio es para Cuartos de Finales, un viaje con alojamiento y gastos y entradas para Cuartos de Finales, con lo cual sería aproximadamente el 9 o 10 de diciembre”.

El Instagram del artista es @joseluis2126