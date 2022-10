Tristeza en San Lorenzo: Ortigoza anunció su retiro

Néstor Ortigoza anunció este miércoles su retiro del fútbol. El jugador de 38 años, que se convirtió en un ídolo de San Lorenzo, jugará el próximo sábado su último partido cuando el Ciclón reciba a Aldosivi desde las 16.30.

“Es una etapa que se cumple. Cuando volví (a San Lorenzo) en su momento, yo sabía que podía ayudar desde adentro del vestuario, vine en un momento complicadísimo y ahora estamos bien. Así que es hora de dar un paso al costado y decir gracias”, declaró emocionado en diálogo con ESPN.

“Desde ayer que no paro de llorar, es algo que me supera, pero estoy bien. Desde chiquito soñé esto, me levantaba a las 5 de la mañana para entrenar y ahora de repente no lo hago más”, amplió Ortigoza.

Con respecto a su futuro, adelantó que seguirá ligado al fútbol y si es posible con San Lorenzo, aunque descartó que vaya a formar parte de una lista en las elecciones que se celebrarán este año en la institución: “Tengo el curso de técnico hecho, pero aún no tengo decidido qué voy a hacer. En lo que sea relacionado con el fútbol me gusta, sobre todo coordinar. Pero hoy mi cabeza está en disfrutar del momento, no estoy pensando en lo que puede pasar la semana que viene”.

Néstor Ortigoza anotó el gol más importante de la historia del Ciclón. Fue en la final de la Copa Libertadores 2014, partido de vuelta, cuando de penal, puso el 1-0 ante Nacional de Paraguay, logrando así la primera obtención de dicho torneo para el conjunto Azulgrana.

Pero también el volante central dejó su huella en Argentinos Juniors (logrando el Clausura 2010) y en Rosario Central (obteniendo la Copa Argentina 2018). Una enorme carrera, que también lo tuvo con citaciones a la Selección de Paraguay, disputando el Mundial 2010 y las Copas Américas 2011 y 2015.