Todo listo: Campazzo debutaría este martes en los Mavericks

Alegría para los amantes del básquetbol argentino. Facundo Campazzo recibió este lunes la visa de trabajo en los Estados Unidos y podrá debutar este martes con la camiseta de los Dallas Mavericks, que visitará a New Orleans Pelicans desde las 20.30.

El entrenador del conjunto texano, Jason Kidd, confirmó la habilitación para el argentino, que se perdió los dos primeros partidos de la campaña, la derrota ante Phoenix Suns y el triunfo ante Memphis Grizzlies.

Campazzo, exjugador de los Denver Nuggets, se incorporó a Dallas justo antes del comienzo de la temporada, pero recién ahora estará disponible para el técnico, que no lo pudo utilizar en los dos primeros compromisos. La otra novedad importante para el argentino es que el francés Frank Ntilikina, uno de los jugadores con los que competirá por minutos en la cancha, no jugará en New Orleans por un esguince en su tobillo derecho.

Pese a no poder jugar, Campazzo estuvo aprovechando estos días para integrarse al equipo y conocer los sistemas, siempre bajo el ala de la estrella del plantel, el esloveno Luka Doncic, su gran amigo desde que ambos jugaban en el Real Madrid. Además, el argentino estuvo compartiendo una charla con el alemán Dirk Nowitzki, la máxima figura histórica de la franquicia, de acuerdo a lo que mostró el equipo en sus redes sociales.