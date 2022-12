The Last Dance: Messi confirmó que el domingo será su último partido en un Mundial

LUCAS GATTI

ENVIADO ESPECIAL A QATAR 2022

Nostalgia del presente. Argentina llegó a su sexta final de la historia de los mundiales y coincidirá con el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo. Como lo dijo en la previa de Qatar, el astro argentino volvió a recalcar que el juego del domingo, será su último baile (The Last Dance) en un certamen de estas características.

"Esta final es algo impresionante. Poder terminar así mi último Mundial, jugando la final... Falta mucho para el siguiente, son muchos años y por edad seguramente no me de. Poder terminar mi camino en los mundiales disputando una final es una locura. Es la sexta final que va a jugar Argentina y a mí me tocó jugar dos. Es algo impresionante y ojalá esta vez termine de otra manera", sostuvo Messi luego del encuentro con respecto a lo que significa este certamen que no se le dio en Brasil 2014.

"Nosotros sabíamos puertas para adentro lo que somos como grupo, lo que venimos demostrando durante muchísimo tiempo. Nadie esperaba que Arabia nos gane el primer partido, pero ese golpe nos fortaleció aún más, para seguir creciendo y no fue fácil", amplió el crack argentino.

"Después de Arabia pasamos 3 o 4 días de mierda, muy feos. A partir de ahí empezamos a jugar finales y no es fácil, es un desgaste mental muy grande. Pero el equipo respondió y yo no tenía dudas de eso porque veo todos los días lo que es este grupo", continuó.

Si bien Messi tendrá 39 años para la Copa del Mundo de 2026 (que se realizará entre Estados Unidos, México y Canadá) y podría jugar sin demasiados problemas, el propio Lionel volvió a remarcar que el del domingo, será su último juego en un Mundial.