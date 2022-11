Tevez se fue de Rosario Central: "No quiero ser un obstáculo"

Fin de ciclo. Carlos Tevez anunció este jueves que no seguirá como entrenador de Rosario Central, en una conferencia de prensa a la que convocó este mediodía. De esta manera, el exdelantero de Boca cierra su primera etapa como técnico de forma abrupta.

"No quiero ser un obstáculo, voy a dar un paso al costado", explicó Tevez para argumentar su despedida del club rosarino.

La principal razón por la que el DT se aleja de Central tiene que ver con las elecciones de autoridades que serán el 18 de diciembre con cinco listas. "No me gustó que se use mi nombre para la política del club. Primero está el escudo de Central y no mi nombre, pero yo no voy a permitir que se use mi nombre para hacer política", declaró.

"No se escuden en Carlos Tevez y trabajen en un proyecto serio. No quiero ser un obstáculo para Central. Yo no soy de la casa. Se hace muy difícil. Las elecciones debieron ser hace un mes y se pasaron para diciembre. Lo más conveniente me parece dar un paso al costado", opinó el ex Boca.

Hay que recordar que Carlitos asumió en la quinta fecha de la Liga Profesional, que terminó la semana pasada. En 23 encuentros al frente del equipo, Central cosechó 28 puntos, con seis triunfos, diez empates y siete caídas, con victorias en el clásico ante Newell's y ante River en el Monumental como resultados más destacados.

"Me puedo haber equivocado en un montón de cosas pero yo siempre fui con la verdad", remarcó Tevez. "El club no está bien y se hace muy difícil trabajar en ese ambiente. Es triste pero ojalá les haya dejado algo a los jugadores. Para mí fue un curso acelerado. Me voy con la frente en alto", explicó el técnico, que culminó así su primera experiencia como entrenador en el fútbol profesional.

Teniendo en cuenta su trayectoria como futbolista, no le faltarán propuestas del exterior, aunque muchos lo vinculan con Independiente de Avellaneda, que busca entrenador.