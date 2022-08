Tevez les agradeció a los hinchas Xeneizes: "De Boca se nace"

Carlos Tevez vivió una noche especial en La Bombonera. Ídolo histórico de Boca, el Apache recibió una plaqueta, una camiseta y la gran ovación de los hinchas, a los que le agradeció este jueves con un emotivo posteo en sus redes sociales.

Horas después del 0-0 entre el Xeneize y el Canalla, que desperdiciaron un penal por cada lado, Carlitos le dedicó unas palabras al pueblo azul y oro a través de su cuenta de Instagram: "Solo quiero agradecer a todos los hinchas por la muestra de cariño que me demostraron anoche. De Boca se nace".

"Carlitos.. Carlitos", cantaron los hinchas Xeneizes en el momento en el que el Apache volvió a pisar el césped de La Bombonera. El director técnico de Rosario Central fue recibido por el integrante del Consejo de Fútbol Mauricio Chicho Serna, quien le entregó una placa y una camiseta encuadrada con su nombre y la dorsal "10". Además, el círculo central contenía una leyenda que citaba: "Bienvenido a tu casa, Carlitos".

Luego, en conferencia de prensa y consultado sobre la posibilidad de ser DT de Boca en un futuro, Tevez sentenció: “Estoy contento en el lugar donde estoy. No sé si voy a volver a Boca, hoy estoy bien en Central. Hay que tener huevos de agarrar Central, hay que estar loco para estar acá, es un equipo caliente que juega a cancha llena todos los fin de semanas. No me arrepiento de haber agarrado".