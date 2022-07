Tevez cargó contra Retegui por no acompañarlo en Central

Carlos Tevez lleva dos encuentros como entrenador de Rosario Central, todavía sin poder cosechar puntos. Al finalizar el encuentro de anoche ante Aldosivi, en lo que fue derrota por 2 a 1, el Apache cargó contra Carlos Chapa Retegui, quien iba a ser su ayudante de campo, pero que finalmente decidió bajarse del proyecto para continuar trabajando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente, en el área deportiva.

En diálogo con TyC Sports, el exfutbolista no anduvo con vueltas y no ocultó su fastidio: "Él (Retegui) prefirió más seguir un compromiso político que su sueño. Faltó a su palabra a mí, mis hermanos y mi familia. Fue lo que más me dolió. Fijate que antes de la conferencia hablé con él. Siempre tuvimos a Central en la mira. Me dijo vamos y agarramos".

Y agregó: "Me hago cargo que fue desprolijo. Que venga de frente y me lo diga a la cara. Estuvo viendo conmigo el partido con Vélez, no es que veníamos de un día para el otro. Él priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que está, que su sueño. El fútbol no es para cagones, es para gente que ponga el pecho y vaya al frente".

"No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo", amplió Tevez.

Finalmente y ante la pregunta de cuál su idea para este Rosario Central que sólo tiene cuatro puntos y está en la última ubicación junto a Aldosivi y Defensa y Justicia, resaltó: "Quiero ser protagonista, tener seguridad defensiva. Estamos buscando una identidad que no consolidamos. Estamos trabajando, tratando que los chicos empiecen a confiar en este proyecto".