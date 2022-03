Terrible accidente de Mick Schumacher en Arabia Saudita

Mick Schumacher, piloto de la escudería Hass de la Fórmula 1, sufrió un choque que obligó a trasladarlo al hospital. Por suerte se encuentra en buenas condiciones. El accidente ocurrió mientras se disputaba la Q2 del Gran Premio de Arabia Saudita de esa especialidad.

Así retiraban a Mick Schumacher del lugar

“Mick Schumacher ha sido evaluado en el Centro Médico. La evaluación no reveló lesiones. Ha sido trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahad para controles preventivos”, informó la F1 una hora del suceso. “Hablé con su madre y la mantuve informada. No tiene lesiones que se puedan ver, pero quieren hacer algunos escaneos para asegurarse de que no haya impacto”, comentó el director de Hass, Guenther Steiner.

Mick perdió el control en la curva 12, golpeó de frente un paredón y perdió los dos neumáticos delanteros. El impacto fue tan importante que cuando quisieron retirar el coche comenzó a desarmarse.

En ese momento disputaba la Q2 clasificatoria del GP. Por el accidente se suspendió la actividad con bandera roja y la trasmisión se limitó a mostrar imágenes desde lejos. Finalmente confirmaron que el piloto estaba consciente y se lo trasladaría al hospital para control. Luego se informó que ya había abandonado el centro pero que no correrá el GP.

Mick es hijo del mítico Michael Schumacher, siete veces campeón de la especialidad, que se encuentra bajo atención médica por un accidente sufrido en 2013 cuando esquiaba.